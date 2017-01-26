Аваков о пересдаче на водительские права: Никаких "каждые 5 лет" не будет

Вчера, 13:11

Министр отметил, что украинская система будет придерживаться мировой практики и действующих норм законодательства

Водителям не придется сдавать на права каждый 5 лет. Фото: hyser.com.ua
Водителям не придется сдавать на права каждый 5 лет. Фото: hyser.com.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинским водителям не придется сдавать экзамен на право вождения транспортным средством каждые пять лет. Об этом он написал в Facebook в ответ на комментарий пользователя сети.

На вопрос пользователя соцсети, правда ли, что зам главы МВД Деева предлагает назначить процедуру перездачи на права каждый пять лет, Аваков ответил: "Есть мировая практика по водительским удостоверениям и мы будем ее придерживаться. Никаких "каждые 5 лет" не будет. Есть действующие законные нормы".

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Напомним, как заявляла заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева, в Закон Украины "О дорожном движении" готовится ряд правок. В частности, речь идет о значительном сокращении срока действия водительского удостоверения и внедрении микрочипов.

Сегoдня нациoнальнoе вoдительскoе удoстoверение дает правo управлять транспoртoм в течение 30 лет с даты егo пoлучения. Нoвые нoрмы устанoвят нoвые срoки – oт 5 дo 15 лет в зависимoсти oт категoрии транспoрта с целью периoдическoй прoверки знаний и навыкoв.
Аваков, водители, экзамен, водительские права

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"Сегодня"

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