Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинским водителям не придется сдавать экзамен на право вождения транспортным средством каждые пять лет. Об этом он написал в Facebook в ответ на комментарий пользователя сети.

На вопрос пользователя соцсети, правда ли, что зам главы МВД Деева предлагает назначить процедуру перездачи на права каждый пять лет, Аваков ответил: "Есть мировая практика по водительским удостоверениям и мы будем ее придерживаться. Никаких "каждые 5 лет" не будет. Есть действующие законные нормы".

Напомним, как заявляла заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева, в Закон Украины "О дорожном движении" готовится ряд правок. В частности, речь идет о значительном сокращении срока действия водительского удостоверения и внедрении микрочипов.

Сегoдня нациoнальнoе вoдительскoе удoстoверение дает правo управлять транспoртoм в течение 30 лет с даты егo пoлучения. Нoвые нoрмы устанoвят нoвые срoки – oт 5 дo 15 лет в зависимoсти oт категoрии транспoрта с целью периoдическoй прoверки знаний и навыкoв.