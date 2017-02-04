Аваков опубликовал соглашение о скидке на Mitsubishi для украинской полиции (фото)

Mitsubishi предоставило 13-процентную скидку на закупку автомобилей для НПУ

Национальная полиция Украины получила документальное подтверждение о предоставлении корпорацией Mitsubishi Motors на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

"Дополнительное соглашение к договору предусматривает снижение цены для украинской полиции на 13%, что в абсолютных цифрах дает экономию 124 млн грн. Итоговая стоимость одного автомобиля составляет по факту 47500 долл. США. Таким образом, по предварительным расчетам, Нацполиция получает возможность закупить дополнительно около 90 автомобилей", – написал он.

Аваков подчеркнул, что закупка дополнительных машин будет проводиться через систему публичных электронных торгов ProZorro.

"Согласно дополнительному соглашению, соответствующая часть суммы, перечисленной согласно договору ООО "НІКО ДІАМАНТ", будет возвращена на счет НПУ Украины в течение 15 рабочих дней", – сообщил Аваков.

Напомним, ранее Аваков сообщил, что глава корпорации Mitsubishi Motors согласился на просьбу главы МВД Украины Арсена Авакова снизить цену на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции на 14%.