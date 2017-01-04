Австрия выделит 2 млн евро на помощь жителям Донбасса

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил, что Австрия выделяет еще 2 млн евро гуманитарной помощи жителям востока Украины.



"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для оказания гуманитарной помощи населению в восточной части Украины", – написал Курц в своем микроблоге в Twitter.

Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4. Januar 2017

Кроме того, он сообщил, что посетил станцию по фильтрации воды в Мариуполе и пообщался с представителями Международного благотворительного фонда "Каритас Украины".



Напомним, Курц также заявил, что ОБСЕ не устраивает статус-кво на востоке Украины. Председатель ОБСЕ убежден, что СММ ОБСЕ будет и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата, будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий.