Австрия выделит 2 млн евро на помощь жителям Донбасса

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил, что Австрия выделяет еще 2 млн евро гуманитарной помощи жителям востока Украины.



"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для оказания гуманитарной помощи населению в восточной части Украины", – написал Курц в своем микроблоге в Twitter.

Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria