Азаров и Клюев признали вину за свои действия в 2014 году

Сегодня, 14:23

Экс-чиновники времен Януковича выступили на российском телеканале, рассказав о своем видении событий Майдана

Николай Азаров. Фото: ТАСС
Николай Азаров. Фото: ТАСС

Глава администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Клюев и экс-глава правительства Николай Азаров заявили о своей ответственности за происходящее в Украине в 2014 году и о своих ошибках во время пребывания у власти. Об этом экс-чиновники времен Януковича заявили в эфире российского телеканала 4 февраля, передает "Украинская правда".

В частности, Клюев на комментарий одного из журналистов, что на представителях экс-власти лежит большая ответственность за события 2014-го года, к которым привела именно политика тогдашних чиновников, заявил: "Все мы, кто находился рядом с Виктором Януковичем, в определенной степени виноваты".

"Все виноваты, в т.ч. числе и я... Где-то, что-то, возможно, не договорил, или промолчал, возможно, что-то неправильно посоветовал ... Каждый из нас, кто был у власти, ответственен за то, что произошло в 2014 году. Я это признаю", – отметил Клюев.

На вопрос, на какие средства экс-чиновники живут в РФ, Клюев заявил, что является "обеспеченным человеком, еще до того, как пришел к власти, занимался бизнесом и пришел из бизнеса".

"У меня определенная часть бизнеса осталась, которая работает, и я имею возможность содержать себя и мою семью", – отметил Клюев.

В свою очередь Азаров заявил, что "если кому-то от этого легче, я могу признать любые ошибки" и добавил, что "в Украине были только одни кукловоды, которые готовили "переворот" в Украине – США, остальные – это все чушь".

Азаров добавил, что его "единственная серьезная ошибка – что не сумел жестко перед Януковичем поставить вопрос "о разгоне банды, организовавшей госпереворот".

Он также проигнорировал вопрос о своих доходах и получении украинской пенсии и заявил, что за три последних года "ни один украинский правоохранительный орган не сформулировал в его адрес ни одного обвинения".

Во время своих ответов относительно ситуации в Украине, ее отношений с США и обострения противостояния на Донбассе Клюев и Азаров выражали позицию, созвучную с ранее обнародованными заявлениями представителей Кремля и МИД РФ: "Украина может привлекать внимание к себе не достижениями или реформами, а военными действиями".

Оба экс-чиновника высказывали мнение о стремлении определенных сил втянуть РФ в конфликт с новым президентом США Дональдом Трампом и "сделать дальнейшие поиски конструктивных решений по РФ невозможными, для чего необходимо серьезное обострение конфликта" в Украине.

Напомним, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был объявлен в межгосударственный розыск, средства на его счете арестованы.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыскСБУ установила, что Клюев находится на территории России.
азаров, мид, Майдан, клюев, власти, рф, николай азаров, премьер-министр, банды, экс-чиновники, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Азаров и Клюев признали вину за свои действия в 2014 году". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Прощание с бойцами. Фото: Facebook

Герои не умирают: на Майдане прощаются с погибшими в Авдеевке бойцами

1 Февраля, 12:28

На площади в Киеве собралось множество людей и военнослужащих, которые пришли попрощаться с украинскими героями

Украина

Экс-глава Генштаба Юрий Думанский. Фото: "Апостроф"

Генерал пояснил, почему армия не вышла на Майдан и не отбила Крым

30 Января, 12:17

Несмотря на почти 200-тысячное войско, на момент аннексии Крыма украинская армия не была готова к боевым действиям, считает военачальник

Политика

Андрей Клюев. Фото: president.gov.ua

Суд отказал ГПУ в заочном расследовании против Клюева

28 Января, 19:02

Судья решил, что доводы Генпрокуратуры относительно экс-чиновника не имеют достаточных подтверждений

Харьков

Неля Штепа. Фото: visti.pro

Судья по делу экс-мера Славянска Штепы взял самоотвод

27 Января, 02:45

Перед этим о его отводе ходатайствовали представители гособвинения

Украина

Леонид Кравчук. Фото: socportal.info

Кравчук рассказал белорусам, почему в Украине случился второй Майдан

26 Января, 12:03

Народ воспринял смещение власти как реальную демократию, а себя — как силу, с которой надо считаться

Общество

Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net

Из-за Януковича суд арестовал серверы с данными обо всех мобильных разговорах за три месяца 2014 года

25 Января, 14:07

Данные могли быть вскоре удалены, потому Генпрокуратура, не определив, какая именно информация понадобится следствию, попросила арестовать серверы со всеми данными за период с января по март-2014

Происшествия

На Грушевского произошла потасовка между силовиками и праворадикалами. Иллюстрация

На Грушевского произошла потасовка между силовиками и праворадикалами

19 Января, 21:40

После небольшой потасовки стороны разошлись, а активисты праворадикальных организаций вернулись на Майдан Независимости

Мир

Джош Эрнест, фото AFP

Белый дом ответил на заявление Путина о готовящемся Майдане против Трампа

18 Января, 00:10

Ранее Путин заявил, что в США продолжается острая борьба, направленная на подрыв легитимности избранного президента

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования