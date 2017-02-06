Азаров и Клюев признали вину за свои действия в 2014 году

Глава администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Клюев и экс-глава правительства Николай Азаров заявили о своей ответственности за происходящее в Украине в 2014 году и о своих ошибках во время пребывания у власти. Об этом экс-чиновники времен Януковича заявили в эфире российского телеканала 4 февраля, передает "Украинская правда".

В частности, Клюев на комментарий одного из журналистов, что на представителях экс-власти лежит большая ответственность за события 2014-го года, к которым привела именно политика тогдашних чиновников, заявил: "Все мы, кто находился рядом с Виктором Януковичем, в определенной степени виноваты".

"Все виноваты, в т.ч. числе и я... Где-то, что-то, возможно, не договорил, или промолчал, возможно, что-то неправильно посоветовал ... Каждый из нас, кто был у власти, ответственен за то, что произошло в 2014 году. Я это признаю", – отметил Клюев.



На вопрос, на какие средства экс-чиновники живут в РФ, Клюев заявил, что является "обеспеченным человеком, еще до того, как пришел к власти, занимался бизнесом и пришел из бизнеса".

"У меня определенная часть бизнеса осталась, которая работает, и я имею возможность содержать себя и мою семью", – отметил Клюев.

В свою очередь Азаров заявил, что "если кому-то от этого легче, я могу признать любые ошибки" и добавил, что "в Украине были только одни кукловоды, которые готовили "переворот" в Украине – США, остальные – это все чушь".

Азаров добавил, что его "единственная серьезная ошибка – что не сумел жестко перед Януковичем поставить вопрос "о разгоне банды, организовавшей госпереворот".

Он также проигнорировал вопрос о своих доходах и получении украинской пенсии и заявил, что за три последних года "ни один украинский правоохранительный орган не сформулировал в его адрес ни одного обвинения".

Во время своих ответов относительно ситуации в Украине, ее отношений с США и обострения противостояния на Донбассе Клюев и Азаров выражали позицию, созвучную с ранее обнародованными заявлениями представителей Кремля и МИД РФ: "Украина может привлекать внимание к себе не достижениями или реформами, а военными действиями".

Оба экс-чиновника высказывали мнение о стремлении определенных сил втянуть РФ в конфликт с новым президентом США Дональдом Трампом и "сделать дальнейшие поиски конструктивных решений по РФ невозможными, для чего необходимо серьезное обострение конфликта" в Украине.

Напомним, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был объявлен в межгосударственный розыск, средства на его счете арестованы.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России.