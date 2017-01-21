Белорусский боец "Азова" купил самолет и две квартиры – СМИ

Сергей Коротких, боец "Азова" российско-белорусского происхождения, задекларировал личный самолет и около миллиона долларов. Об этом пишет "Белорусский партизан".

Согласно декларации Коротких, который получил в 2014-м украинский паспорт, при заработной плате менее $3 тысяч в месяц, купил полторы квартиры в Киеве на общую сумму в $66 тысяч и чешский учебно-боевой самолет "Альбатрос" за $1,2 тысячи. Кроме того, Коротких владеет часами за $5 тысяч и авторучкой за $3,6 тысячи.

Л-39 "Альбатрос". Фото: аviabvvaul.narod.ru



Помимо дорогой недвижимости и аксессуаров, у ветерана боевых действий есть $223 тысячи, 135 тысяч евро и 500 тысяч гривен, а еще $565 тысяч находятся во владении третьего лица. Таким образом, всего боец "Азова" задекларировал около миллиона долларов.

Отметим, официально Коротких работает руководителем отдела охраны объектов стратегического назначения в структуре полиции.

Среди украинских СМИ есть подозрения, что такие деньги боец, ставший в "Азове" командиром разведки, смог "заработать" благодаря коррупции в Национальной гвардии страны.

По даным издания, Сергей "Малюта" Коротких родился в Тольятти (Россия) в 1974 году, но потом переехал вместе с родителями в Беларусь. В 1992-1994 годах служил в белорусской армии, получил специальность специалиста технических средств разведки. После службы в армии поступил в школу КГБ. Отучился там 2 года, но вылетел с учебы из-за своих связей с радикальными группировками.

Коротких известен как один из лидеров Национал-социалистического общества (НСО) – одного из крупнейших ультраправых объединений в России. Группировка систематически избивала иностранцев. Также Коротких – двоюродный брат спецназовца Валерия Игнатовича, осужденного на пожизненный срок за похищение оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Кроме того "Малюту" считают виновным в участии в избиении белорусских оппозиционеров в 1999 году. Кроме того, он также был другом националиста Тесака. Вместе с ним в 2013 году он устроил в Минске драку с фанатами футбольного клуба "Партизан". Коротких также подозревают в подрыве самодельного взрывного устройства на Манежной площади в Москве в 2007 году.

В 2014-м году "Малюта" перебрался в Украину, где принял участие в войне на Донбассе в составе батальона (позже – полка) "Азов", дослужился до должности командира разведки. В октябре 2015-го года возглавил созданный при управлении полиции охраны отдел охраны объектов стратегического назначения.