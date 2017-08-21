Берите зонты и одевайтесь теплее: на западе Украины объявили штормовое предупреждение

В отдельных регионах страны ожидаются сильные дожди с грозами, местами шквалы 17-22 м / с

Сегодня на западе Украины объявлено штормовое предупреждение.

"21 августа днем в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях сильные дожди с грозами, местами шквалы 17-22 м / с", – сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что сегодня ночью холодный атмосферный фронт с дождями зашел на территорию Западной Украины.

"Везде в понедельник в Украине жара и солнце, а на западе облака, дожди и + 15 + 22 градуса. Берите зонты и одевайтесь теплее. Во вторник фронт с дождями и похолоданием пойдет дальше", – написала синоптик.

"Фронт красиво лежит над Западной Украиной. Правда, погода не так, чтобы красивая. Идут дожди, а главное, температура воздуха снизилась и составляет сейчас просто осенние + 12 + 18 градусов. Однако все по прогнозу", – добавила Наталья Диденко.

Напомним, психологи пояснили, почему люди вечно недовольны погодой.