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"Бешикташ" хочет увести у "Динамо" не только Виду http://www.segodnya.ua/img/article/7859/70_main.1483696901.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/70_tn.1483696901.jpg Украина Турецкий клуб планирует арендовать Жуниора Мораеса, если не удастся заполучить Самуэля Это'О

"Бешикташ" хочет увести у "Динамо" не только Виду

Сегодня, 12:01

Турецкий клуб планирует арендовать Жуниора Мораеса, если не удастся заполучить Самуэля Это'О

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Похоже, что "Бешикташ" не собирается уходить с трансферного рынка Украины. Вслед за Домагоем Видой, "орлы" рассматривают потенциальный трансфер Жуниора Мораеса.

По информации fanatik.com.tr, форвард "Динамо" не является основной целью турецкого гранда, а лишь как альтернатива, если не состоится трансфер Самуэля Это'О.

"Бешикташ" не будет пытаться осуществить полноценный трансфер, а заинтересован только в аренде 29-летнего форварда.

Что касается Виды, то все тот же fanatik.com.tr сообщает, что "орлы" предложили киевлянам за аренду хорвата два миллиона евро. Руководство украинского чемпиона, якобы, ответило согласием. 
футбол, Бешикташ, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Турции, Домагой Вида, Жуниор Мораес

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Источник:

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