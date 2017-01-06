"Бешикташ" хочет увести у "Динамо" не только Виду
Турецкий клуб планирует арендовать Жуниора Мораеса, если не удастся заполучить Самуэля Это'О
Похоже, что "Бешикташ" не собирается уходить с трансферного рынка Украины. Вслед за Домагоем Видой, "орлы" рассматривают потенциальный трансфер Жуниора Мораеса.
По информации fanatik.com.tr, форвард "Динамо" не является основной целью турецкого гранда, а лишь как альтернатива, если не состоится трансфер Самуэля Это'О.
"Бешикташ" не будет пытаться осуществить полноценный трансфер, а заинтересован только в аренде 29-летнего форварда.
Что касается Виды, то все тот же fanatik.com.tr сообщает, что "орлы" предложили киевлянам за аренду хорвата два миллиона евро. Руководство украинского чемпиона, якобы, ответило согласием.
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