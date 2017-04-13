Бесплатные лекарства не выдают в двух областях Украины – Супрун

В Николаевской и Одесской областях облгосадминистрации не выделили бюджетные средства на закупку медицинских препаратов в аптеках

Бесплатные лекарства по программе Кабмина есть в аптеках в большинстве областей Украины. Медикаменты доступны для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа. Однако медикаменты пока не выдают в Николаевской и Одесской обл. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии телеканалу "112 Украина".

В указанных областях не все администрации распределили средства из госбюджета, выделенные местным общинам, и аптеки не закупили лекарств.

"Николаевская и Одесская области. Сейчас опять не пришли средства. На уровне облгосадминистраций еще не спустили те финансы в свои общины, но в большинстве других областей программа заработала. У нас сейчас подключилось около 2 тыс. аптек. Это достаточно хорошо, но мы бы хотели, чтобы было больше", – заявила Супрун.

Напомним, с 1 апреля Минздрав запустил реимбурсацию. Компенсация стоимости препаратов заработала для трех групп больных. В программу попали астматики, диабетики второго типа и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Государство покрывает лекарственные средства из реестра ведомства.

Как сообщалось, с начала месяца проект не заработал. Сайт "Сегодня" узнал, почему в аптеках не было лекарств.