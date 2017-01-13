"Безумно красивая": Элина Свитолина показала, в каком наряде пойдет на вечеринку (фото)

Первая ракетка Украины показала элегантный наряд, в котором пойдет на вечеринку перед стартом Australian Open

На следующей неделе в Мельбурне стартует первый в 2017 году турнир серии "Большого Шлема". Накануне старта соревнований пройдет традиционная вечеринка спортсменов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в одной из социальных сетей показала элегантный наряд, в котором пойдет на вечеркинку. Фотография в Instagram собрала больше тысячи "лайков" всего за час.

"Безумно красивая", "Выглядишь мило", "Ты крутая", – комментарии болельщиков.

Напомним, что на этой неделе Свитолина заняла рекордное для себя и Украины 13-е место в рейтинге WTA.