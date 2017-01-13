Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
"Безумно красивая": Элина Свитолина показала, в каком наряде пойдет на вечеринку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/7_main.1484300896.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/7_tn.1484300896.jpg Украина Первая ракетка Украины показала элегантный наряд, в котором пойдет на вечеринку перед стартом Australian Open

"Безумно красивая": Элина Свитолина показала, в каком наряде пойдет на вечеринку (фото)

Сегодня, 12:10

Первая ракетка Украины показала элегантный наряд, в котором пойдет на вечеринку перед стартом Australian Open

Элина Свитолина. Фото Instagram
Элина Свитолина. Фото Instagram

На следующей неделе в Мельбурне стартует первый в 2017 году турнир серии "Большого Шлема". Накануне старта соревнований пройдет традиционная вечеринка спортсменов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в одной из социальных сетей показала элегантный наряд, в котором пойдет на вечеркинку. Фотография в Instagram собрала больше тысячи "лайков" всего за час.

"Безумно красивая", "Выглядишь мило", "Ты крутая", – комментарии болельщиков.

Напомним, что на этой неделе Свитолина заняла рекордное для себя и Украины 13-е место в рейтинге WTA.

0008_38
вечеринка, Элина Свитолина, Australian Open, WTA, теннисистка

Вы сейчас просматриваете новость ""Безумно красивая": Элина Свитолина показала, в каком наряде пойдет на вечеринку (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Элина Свитолина сыграет с Галиной Воскобоевой. Фото AFP

Украинцы сыграют с первыми ракетками мира на старте Australian Open

Сегодня, 10:51

Стали известны соперники украинских теннисистов в первом раунде первого в сезоне турнира "Большого Шлема"

Украина

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина поднялась на рекордную за всю историю Украины позицию в рейтинге

9 Января, 10:37

Первая ракетка Украины на этой неделе стала 13-й теннисисткой мира

Другие

Наше спорткино-2016: "Доктор Стрэндж" Фонсека и "Славные парни" Усик и Ломаченко

7 Января, 09:30

Драмы, триллеры, комедии и детективы украинского спорта-2016 в 16 фильмах этого года

Украина

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина - лидер по количеству побед над первыми ракетками мира

5 Января, 19:30

Украинская теннисистка одержала третью победу над лидером рейтинга за последние пять месяцев

Украина

Кербер и Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина: "Говорят, я не заслуживаю быть там, где я есть сейчас"

5 Января, 16:18

Лучшая украинская теннисистка прокомментировала победу над первой ракеткой мира

Украина

Элина Свитолина в матче против Квитовой. Фото AFP

Элина Свитолина обыграла лучшую теннисистку мира

5 Января, 13:07

Украинка вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.