"Безумно красивая": Элина Свитолина показала, в каком наряде пойдет на вечеринку (фото)
Первая ракетка Украины показала элегантный наряд, в котором пойдет на вечеринку перед стартом Australian Open
На следующей неделе в Мельбурне стартует первый в 2017 году турнир серии "Большого Шлема". Накануне старта соревнований пройдет традиционная вечеринка спортсменов.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в одной из социальных сетей показала элегантный наряд, в котором пойдет на вечеркинку. Фотография в Instagram собрала больше тысячи "лайков" всего за час.
"Безумно красивая", "Выглядишь мило", "Ты крутая", – комментарии болельщиков.
Напомним, что на этой неделе Свитолина заняла рекордное для себя и Украины 13-е место в рейтинге WTA.
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