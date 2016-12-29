Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Богдан Бондаренко второй год подряд признан лучшим легкоатлетом Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7844/54_main.1483027883.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/54_tn.1483027883.jpg Украина Лучшей легкоатлеткой 2016 стала Ольга Земляк

Богдан Бондаренко второй год подряд признан лучшим легкоатлетом Украины

Сегодня, 18:11

Лучшей легкоатлеткой 2016 стала Ольга Земляк

Богдан Бондаренко. Фото AFP
Богдан Бондаренко. Фото AFP

На официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров страны 2016 года в восьми номинациях.

Лучшим легкоатлетом года, как и в 2015-м, стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, завоевавший на Олисмпиаде-2016 в Рио бронзовую медаль. Наставника и отец Богдана – Виктор – второй год подряд признан лучшим тренером года.

Лучшей легкоатлеткой 2016 стала Ольга Земляк, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла седьмое место в беге на 400 метров и пятой в эстафете 4х400 м. Также Ольга Земляк вместе с Юлией Олишевской, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержали победу в номинации " Команда года ". Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпийских играх и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.

Многоборку Алину Шух второй год подряд признали лучшей молодой атлеткой страны. Алина в этом году записала в свой актив победу на чемпионате Европы (U-18) в семиборье с юношеским наивысшим достижением в мире (6186 очков), юниорский рекорд Украины в помещении по пятиборью (4354) и повторение национального юношеского рекорда Украины по прыжкам в высоту (1.92).

В номинации "Лучший молодой спортсмен года" победу одержал Михаил Гаврилюк, который в Тбилиси стал чемпионом Европы (U-18) по метанию молота с лучшим результатом сезона в мире (82.26 м).
легкая атлетика, Богдан Бондаренко, Ольга Земляк, Алина Шух, Михаил Гаврилюк

Вы сейчас просматриваете новость "Богдан Бондаренко второй год подряд признан лучшим легкоатлетом Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото AFP

Еще одна российская спортсменка дисквалифицирована за допинг

23 Декабря, 20:44

Анастасия Баздырева наказана двухлетней дисквалификацией

Мир

Мирутс Ифтер. Фото Globallookpress.com

Умер двукратный чемпион Олимпиады-1980

23 Декабря, 18:40

Митрус Ифтер побеждал в забегах на 5 и 10 тысяч метров

Мир

Мария Кучина. Фото Instagram

Российская легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

22 Декабря, 14:42

Чемпионка мира Мария Кучина надеется, что ее допустят к соревнованиям

Мир

В Сочи-2014 подменялись пробы. Фото AFP

В Германии призвали исключить Россию из Международного олимпийского комитета

21 Декабря, 11:56

ОКР нужно дисквалифицировать до решения допинговой проблемы

Другие

Фаина Мельник. Фото wikipedia

Умерла первая женщина, которая смогла метнуть диск за 70 метров

16 Декабря, 13:34

Скончалась олимпийская чемпионка 1972 года в метании диска Фаина Мельник

Другие

Болт и Аяна с наградами. Фото Twitter

Усейн Болт и Алмаз Аяна - лучшие легкоатлеты года

2 Декабря, 23:38

В Рио-2016 на двоих они завоевали четыре "золота" и одну "бронзу"

Другие

Татьяна Чернова. Фото Global Look Press

У российской легкоатлетки забрали "золото" ЧМ-2011 и "бронзу" Олимпиады-2012

29 Ноября, 22:44

Татьяна Чернова дисквалифицирована на 3 года 8 месяцев

Другие

Фото AFP

IAAF за взятки покрывала положительные пробы шести российских легкоатлетов - СМИ

25 Ноября, 14:21

Спортсмены заплатили за неразглашение информации о результатах допинг-проб от 300 до 700 тысяч евро

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.