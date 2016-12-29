Богдан Бондаренко второй год подряд признан лучшим легкоатлетом Украины

На официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров страны 2016 года в восьми номинациях.

Лучшим легкоатлетом года, как и в 2015-м, стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, завоевавший на Олисмпиаде-2016 в Рио бронзовую медаль. Наставника и отец Богдана – Виктор – второй год подряд признан лучшим тренером года.

Лучшей легкоатлеткой 2016 стала Ольга Земляк, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла седьмое место в беге на 400 метров и пятой в эстафете 4х400 м. Также Ольга Земляк вместе с Юлией Олишевской, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержали победу в номинации " Команда года ". Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпийских играх и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.

Многоборку Алину Шух второй год подряд признали лучшей молодой атлеткой страны. Алина в этом году записала в свой актив победу на чемпионате Европы (U-18) в семиборье с юношеским наивысшим достижением в мире (6186 очков), юниорский рекорд Украины в помещении по пятиборью (4354) и повторение национального юношеского рекорда Украины по прыжкам в высоту (1.92).

В номинации "Лучший молодой спортсмен года" победу одержал Михаил Гаврилюк, который в Тбилиси стал чемпионом Европы (U-18) по метанию молота с лучшим результатом сезона в мире (82.26 м).