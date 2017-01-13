Боксер Евгений Хитров на 400 грамм оказался легче своего соперника

Украинец проведет поединок против американца Алима за пояс WBC Silver

В Нью-Йорке прошла процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, в рамках которого состоится бой в среднем весе: украинец Евгений Хитров (14-0, 12 КО) встретится с американцем Имманувелем Алимом (16-0-1, 9 КО).

На кону поединка будет стоять WBC Silver. Победитель станет претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBC Геннадием

Весы под Хитровым показали – 71,9 кг, под Алимом – 72,3 кг.