Боксер Тарас Шелестюк с женой встретил Новый год на горе в Калифорнии

Украинский боксер с женой взобрался на гору Балди в Калифорнии, где записал поздравление для фанатов

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк с женой Алиной отметил Новый год в горах Калифорнии (США). Соответствующие фото и видео спортсмен разместил в одной из социальных сетей. "Холодно на улице! Новый год на горе Балди, высота 2 362 метра над уровнем моря", – прокомментировал Тарас. Также украинец записал ролик-поздравление для фанатов.

Летом Шелестюк вместе с женой Алиной покорил самую высокую точку Украины – гору Говерлу (высота – 2061 метр). После чего заявил, что их цель – взойти на самую высокую точку мира – Эверест! Напомним, что высота Джомолунгмы (второе название самой высокой горы) составляет 8848 метров, т.е. в по высоте в нее может поместиться четыре Говерлы.

Чемпион мира-20111 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Шелестюк перешел в профессионалы в начале 2013 года и за это время провел 15 боев и во всех одержал победы (9 раз досрочно). В рейтинге действующих боксеров полусреднего веса он занимает пока 72-е место.