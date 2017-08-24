Более полутора миллионов украинцев встретили День Независимости в чужих домах

Переселенцы сами ищут дом и дело, что обеспечить жизнь на новом месте

Более полутора миллионов украинский отмечают День Независимости в чужих домах. Это переселенцы с Донбасса и Крыма. За три года обустроиться на новом месте удалось не всем, и некоторые возвращается на неподконтрольные Украины территории.

Мать шестерых детей экономит на всем. Муж и зять с утра до вечера работают на стройке, чтобы обеспечить большую семью и оплатить дом, где живут сейчас. Их десять. И за три года семья несколько раз меняла место жительства.

Этот дом под Харьковом – третье временное жилье для семьи с Луганщины. Соколанам предлагали поселиться в модульном городке для переселенцев. Но в доме с двумя комнатами им было бы тесновато. Каждый переезд болезненно воспринимают дети.

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В Люботине семье нравится, однако владельцы планируют продавать дом. Оксана обращалась к местным чиновникам, чтобы построить свой дом.

"Жилья такого нет. Не предоставляется, как в других районах. Там есть свободные дома или на базе пионер-лагеря или какой-то там другой организации. У нас такого нет", – говорит Ирина Ярош, начальник управления социальной защиты населения Люботинской городского совета

В Люботине живет более шестисот переселенцев. Почти все – у родственников. Было больше, говорят в мэрии, но те, кому не удалось построить здесь жизнь с нуля вернулись на оккупированные территории.

Во Львове Наталья работает фотографом, а в Донецке была владелицей магазина одежды и рекламного агентства. Говорит, сразу после переезда не хватало денег даже на аренду жилья.

Тогда Наталья решила воплотить свою давнюю мечту – создать фотостудию для животных. Написала проект и нашла гранты. Тысячу долларов получила от Международной организации по миграции и тысячу евро – от правительства Литвы. Денег хватило на профессиональную технику. В студии Наталья работает вместе с дочкой.

Гамаки для своей студии флай-йоги Елена купила на гранты. В Крыму остался семейный мебельных и цветочный бизнес. Во Львове переселенка зарабатывает на хобби.

По последним данным Министерства соцполитики в Украине более полутора миллионов переселенцев из Крыма и Донбасса. И каждый сам ищет дом и дело, что обеспечить жизнь на новом месте.

Ранее сообщалось, что переселенцам в Украине стало проще оформить документы.