Больницы по-новому: часть медуслуг останется бесплатной, на остальные введут два прайса

Украинцев станут лечить по-новому. Рада в целом приняла закон, по которому нынешние госполиклиники и больницы станут коммунальными или казенными (государственными) некоммерческими предприятиями, при этом их приватизация запрещена. Для клиник и больниц это означает больше самостоятельности в обращении с деньгами, а для пациентов — создание четкого прайс-листа медуслуг и лечения. Как изменится "больничная" жизнь украинцев, разобралась "Сегодня".

ЧТО ПРИНЯЛИ. Как разъяснила один из авторов закона, глава профильного комитета ВР Ольга Богомолец, все госмедучреждения получили право (но не обязаны) изменить свой статус, превратившись из государственных в казенные (тоже государственные, но там не столь жестко регламентируется порядок расхода госсредств) либо муниципальные. Это позволит повысить качество медуслуг для населения. И в том, и в другом статусе за медучреждениями сохраняется финансирование из госбюджета и местных бюджетов, но отменяется постатейное расходование госсредств. Допустим, сейчас госбольнице разрешено потратить из выделенных бюджетных денег 10 тыс. грн (и ни копейкой больше!) на мебель, 15 тыс. — на лекарства, 40 тыс. — на зарплату и т. д. По новому закону, постатейность расходов для казенных и муниципальных больниц и клиник отменяется. Всеми выделенными деньгами станет распоряжаться главврач. С ним заключат контракт на срок не более 5 лет с возможностью как досрочного расторжения, так и продления, а его работу проконтролирует наблюдательный совет, формируемый владельцем больницы или поликлиники (например, Киеврадой). Медучреждение остается неприбыльным, поэтому все бюджетные и заработанные деньги нужно будет истратить на обновление оборудования, зарплаты персоналу и лечение пациентов.

Второе новшество — зарабатывание денег на медуслугах. Появится прейскурант, по которому пациент сможет, официально уплатив в кассу, получить медпомощь. Такая практика в виде "благотворительных взносов" есть в госструктурах и сейчас, но носит неофициальный статус. Ожидается, что цены на услуги окажутся ниже, чем в частных клиниках за счет отсутствия прибыли, так как будет учтена лишь себестоимость лечения.

НЮАНСЫ. Как разъяснил нам эксперт Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка, часть медуслуг останется бесплатной (гарантированный госпакет услуг), на остальные введут два прайса — лечение за госсчет будет стоить везде одинаково, а за счет клиники — везде по-разному.

"Пока Кабмин готовит перечни медуслуг, который должны утвердить до конца мая. Но точно известно, что бесплатными останутся посещение терапевта и педиатра, наблюдение за беременными, ряд типичных анализов: флюорография, кардиограмма, кровь, моча и еще более десяти позиций, неотложная помощь, то есть за вызов скорой платить не надо. Также бесплатной останется палиативная медицина, то есть лечение безнадежных и психически больных", — разъяснил Ябчанка. Окончательно утвердить госпакет медуслуг обещают в Минздраве к сентябрю.

Главная проблема — многим главврачам придется перестроиться, превратившись из раздатчиков бюджетных денег в эффективных организаторов. По словам Ябчанки, это для них сложно, и не факт, что многие сразу справятся. Поэтому необходимы тренинги, которые должен будет организовать Минздрав. А вот нардеп и экс-министр здравоохранения Олег Мусий назвал декларативными многие положения закона, прежде всего в части финансирования и обоснования предлагаемого перечня бесплатных медуслуг. По его мнению, если не ввести вместе с платными услугами доступное госмедстрахование, то реформирование бесплатных клиник в платные приведет к тому, что многим небогатым людям лечение окажется не по карману.