Борца Жана Беленюка укусил дельфин (видео)

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро борец Жан Беленюк решил остыть в бассейне после забега с Кристиной Стуй.

Беленюк поплавал вместе с дельфинами и был атакован одним из них.

"А вас никогда дельфины не кусали?" подписал видео в соцсетях Жан. И тут же получил порцию комментариев: "Это больно, я знаю", "Ревнивый, ты у него любимую забрал", "Он знает, что ты вкусненький"...