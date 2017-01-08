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Борца Жана Беленюка укусил дельфин (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/27_main.1483872217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/27_tn.1483872217.jpg Украина Спортсмен решил поплавать с животными в бассейне

Борца Жана Беленюка укусил дельфин (видео)

Сегодня, 12:39

Спортсмен решил поплавать с животными в бассейне

Беленюк любит купаться. Фото Instagram
Беленюк любит купаться. Фото Instagram

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро борец Жан Беленюк решил остыть в бассейне после забега с Кристиной Стуй.

Беленюк поплавал вместе с дельфинами и был атакован одним из них.

"А вас никогда дельфины не кусали?" подписал видео в соцсетях Жан. И тут же получил порцию комментариев: "Это больно, я знаю", "Ревнивый, ты у него любимую забрал", "Он знает, что ты вкусненький"...

А Вас никогда дельфины не кусали?)))

Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (@zhanbeleniuk)

дельфин, Жан Беленюк, борьба греко-римская

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Источник:

Сегодня|Спорт

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