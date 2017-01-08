Борца Жана Беленюка укусил дельфин (видео)
Спортсмен решил поплавать с животными в бассейне
Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро борец Жан Беленюк решил остыть в бассейне после забега с Кристиной Стуй.
Беленюк поплавал вместе с дельфинами и был атакован одним из них.
"А вас никогда дельфины не кусали?" подписал видео в соцсетях Жан. И тут же получил порцию комментариев: "Это больно, я знаю", "Ревнивый, ты у него любимую забрал", "Он знает, что ты вкусненький"...
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