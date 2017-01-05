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Бой Ломаченко и Пакьяо может состояться в конце года http://www.segodnya.ua/img/article/7858/31_main.1483634965.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/31_tn.1483634965.jpg Украина Боб Арум хочет организовать суперпоединок в США

Бой Ломаченко и Пакьяо может состояться в конце года

Сегодня, 18:42

Боб Арум хочет организовать суперпоединок в США

Мэнни Пакьяо. Фото AFP
Мэнни Пакьяо. Фото AFP

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможном бое Василия Ломаченко (7-1, 4 КО) с Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО).

"Бой Пакьяо – Ломаченко может состояться в конце года в США, но для этого Василию нужно перейти в полусредний вес", – сказал Арум.

Напомним, что Василий Ломаченко планирует свой следующей бой в марте.
бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо

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