Бой Ломаченко и Пакьяо может состояться в конце года
Боб Арум хочет организовать суперпоединок в США
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможном бое Василия Ломаченко (7-1, 4 КО) с Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО).
"Бой Пакьяо – Ломаченко может состояться в конце года в США, но для этого Василию нужно перейти в полусредний вес", – сказал Арум.
Напомним, что Василий Ломаченко планирует свой следующей бой в марте.
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