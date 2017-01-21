Британский эсминец впервые за 10 лет зайдет в украинский порт

В этом году отмечается 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией

Впервые за последние 10 лет визит в Украину зайдет корабль Великобритании последней разработки. Об этом заявил госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение этого года планируется заход в порт Одесса британского эсминца. Это будет первый за последние 10 лет визит в Украину корабля Великобритании", – отметил Фэллон.

Он отметил, что в этом году отмечается 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией, и выразил надежду, что следующие четверть века будут такими же добрыми для сотрудничества между государствами.

"Великобритания остается приверженной делу помощи Украине на пути к защите территориальной целостности и суверенитета. Мы будем заниматься вопросом продления санкций против Российской Федерации до момента полной реализации всех положений минских соглашений", – заявил Фэллон.

По его словам, будет расширяться сотрудничество между военно-морскими силами двух государств, в частности, это будет обмен визитами высшего командования ВМС.