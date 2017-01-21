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Британский эсминец впервые за 10 лет зайдет в украинский порт http://www.segodnya.ua/img/article/7904/1_main.1484959644.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/1_tn.1484959644.jpg Украина В этом году отмечается 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией

Британский эсминец впервые за 10 лет зайдет в украинский порт

Сегодня, 06:30

В этом году отмечается 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией

Эсминец. Фото из открытых источников
Эсминец. Фото из открытых источников

Впервые за последние 10 лет визит в Украину зайдет корабль Великобритании последней разработки. Об этом заявил госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение этого года планируется заход в порт Одесса британского эсминца. Это будет первый за последние 10 лет визит в Украину корабля Великобритании", – отметил Фэллон.

Он отметил, что в этом году отмечается 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией, и выразил надежду, что следующие четверть века будут такими же добрыми для сотрудничества между государствами.

"Великобритания остается приверженной делу помощи Украине на пути к защите территориальной целостности и суверенитета. Мы будем заниматься вопросом продления санкций против Российской Федерации до момента полной реализации всех положений минских соглашений", – заявил Фэллон.

По его словам, будет расширяться сотрудничество между военно-морскими силами двух государств, в частности, это будет обмен визитами высшего командования ВМС.
Великобритания, Одесса, ВМС, корабль, порт, эсминец

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Источник:

"Сегодня"

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