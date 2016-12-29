Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Чего хотят украинцы на Новый год – опрос http://www.segodnya.ua/img/article/7842/62_main.1483005955.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/62_tn.1483005955.jpg Украина В ТОП-3 приоритетных подарков попали деньги, путешествия и бытовая техника

Чего хотят украинцы на Новый год – опрос

Сегодня, 12:04

В ТОП-3 приоритетных подарков попали деньги, путешествия и бытовая техника

Украинцы больше всего на Новый год хотят получить деньги. Фото: из открытых источников
Украинцы больше всего на Новый год хотят получить деньги. Фото: из открытых источников

Самые желанные подарки на Новый год для украинцев – деньги, романтические путешествия, бытовая техника, автомобиль и ювелирные украшения, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-12 декабря.

Первое место в рейтинге новогодних подарков занимают деньги (19,1%). 10,6% респондентов хотели бы получить романтическое путешествие, 7,8% – бытовую технику 6,4% – автомобиль, аксессуары к авто, 4,5% – конфеты и цветы и почти столько же (4,3%) – ювелирные украшения.

Исследование проведено методом личного интервью. Опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах Украины (кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса).
деньги, новый год, украинцы, опрос, подарки, путешествия, бытовая техника

Вы сейчас просматриваете новость "Чего хотят украинцы на Новый год – опрос". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Ирина Билык с мужем споет в постели, а Злата Огневич - на луне

Сегодня, 12:00

По сюжету главный герой праздничной истории — директор ночного клуба в исполнении Яна Цапника 

Общество

Для приготовления глинтвейна необходимо много ингредиентов. Кадр из видео

Вкусная идея для Нового года: богатый глинтвейн для праздничного стола

Сегодня, 11:40

Только из специй понадобится черный чай, мускатный орех, гвоздика, корица, имбирь, анис, кардамон и каркаде

Звезды

Светлана Лобода подарила дочери сказку в новой фотосессии

Сегодня, 10:30

Певица встретит новый год в США, а Рождество – в Доминиканской республике

Бизнес

Импортное шампанское стали брать чаще. Все фото: Pixabay

Украинцы к Новому году скупают импортный алкоголь

Сегодня, 08:16

Отечественная выпивка сильно подорожала, поэтому люди отдают предпочтение более качественным продуктам

Украина

Продавцы объясняют, что перед праздниками под скидки попадают самые популярные в стране товары

Сэкономить на праздники: к Новому году самые большие скидки — на одежду и технику

Сегодня, 08:14

Эксперт: покупая еду со скидкой, важно проверить ее срок годности

Путешествия

Отдых в Карпатах. Фото: karpaty.life

Туры в Карпаты на Новый год: куда поехать и как сэкономить

Сегодня, 07:27

Стоимость недели отдыха в Карпатах сопоставима со стоимостью отдыха в Египте. По словам экспертов, мест в Карпатах почти не осталось

Днепропетровск

Услуги косметолога под Новый год обойдутся в 250—600 грн. Фото: GIDM.RU

К Новому году в салонах красоты - двойные тарифы

Сегодня, 06:44

Цены у косметологов и визажистов в Днепре взлетели в два раза, но отбоя от клиентов нет

Одесса

Ель. Игрушки пришлось наполнять водой, а гирлянду герметизировать перед погружением на морское дно. Фото: facebook.com

Новый год на дне морском: одесситы встретили 2017-й под водой, в костюмах Санты и с елью

Сегодня, 06:09

На глубину 20 метров рядом с грузовым военным судном "Сулина", которое затонуло во время мировой войны в пяти милях от морвокзала, погрузились около 10 человек.

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп приедет в Нью-Йорк встречать Новый год

Сегодня, 01:56

В будущей администрации президента США рассказали, где Трамп встретит Новый год  

Одесса

Новый год. Фото: Думская

В новогоднюю ночь Одессу будут охранять 45 автопатрулей и пешие наряды, а транспорт пустят до рассвета

Вчера, 20:43

Перевозчики уверяют: цена на проезд в общественном транспорте в новогоднюю ночь не изменится

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.