Число туристов в Украину в 2016 году выросло на 5,6%

Сегодня, 20:10

Среди иностранных туристов, посетивших Украину в 2016 году, преобладали граждане Молдовы – они составили 32,9% или 4,474 млн человек

95,3% туристов, посетивших Украину в 2016 году, мотивацией поездки указали &quot;личные цели&quot;. Фото: travellist.com.ua
95,3% туристов, посетивших Украину в 2016 году, мотивацией поездки указали "личные цели". Фото: travellist.com.ua

Количество иностранных туристов, посетивших Украину в 2016 году, увеличилось на 5,6% по сравнению с 2015 годом – до 13,6 млн чел., сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) по данным Государственной пограничной службы Украины.

Согласно приведенным данным, среди иностранных туристов, посетивших Украину в 2016 году, преобладали граждане Молдовы – они составили 32,9% или 4,474 млн человек.

В то же время граждане Беларуси заняли долю 13,4% (1,828 млн чел.), россияне – 11,3% (1,543 млн чел.), венгры – 9,3% (1,271 млн чел.), поляки – 8,8% (1,195 млн чел.).

При этом количество туристов из России, посетивших Украину в 2016 году, увеличилось на 16,8%, или на 221,643 тыс. чел., по сравнению с 2015 годом.

Больше всего турпоток в Украину в 2016 году вырос из Таджикистана – в три раза по сравнению с 2015 годом, до 165,158 тыс. чел. В то же время количество туристов из Узбекистана увеличилось в 1,9 раза – до 136,021 тыс. чел., из Литвы – на 48%, до 52,273 тыс. чел., из Турции – на 44,7%, до 206,706 тыс. чел., из Израиля – на 45,1%, до 217,16 тыс. чел.

Как отмечается в документе, 95,3% туристов, посетивших Украину в 2016 году, мотивацией поездки указали "личные цели", 2% – "транзит", 1,3% – "туризм", 1,1% – "другие цели", 0,2% – "служебные цели".

Согласно отчету, в 2015 году количество иностранных туристов в Украину сократилось на 1,3% (0,2 млн чел.) по сравнению с 2014 годом – до 12,9 млн чел.
туризм, россияне, транзит, туристы, поездки, поляки, турпоток

Вы сейчас просматриваете новость "Число туристов в Украину в 2016 году выросло на 5,6%". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путешествия

В 2016 году траты китайцев при поездках за границу выросли на 12%. Фото: AFP

Туристы из Китая тратят больше всех в мире

Сегодня, 13:41

Жители КНР являются лидерами в данной области начиная с 2012 года

Мир

"Наиболее тупая нация": Жириновский публично унизил команду Трампа

Сегодня, 05:35

Российский депутат подчеркнул, что у американцев отсутствует стратегическое мышление

Мир

Из фонтана Треви в Риме вылавливают миллионы евро и голых купальщиков

Вчера, 14:30

Мужчина разделся догола и нырнул в фонтан на глазах у сотен изумленных туристов

Мир

Возле фонтана всегда много туристов. Фото: AFP

Туристы набросали в римский фонтан Треви монет почти на 1,5 миллиона евро

Вчера, 13:48

Монеты из фонтана используются рядом итальянских благотворительных организаций, за работу которых отвечает католическая миссия Caritas

Мнения

Москвичи: "Украинцы - без виз, а обидно - нам"

12 Апреля, 07:00

Некоторые респонденты заявили, что для путешествий им "хватает и России"

Общество

Видеохит: прожорливый верблюд объел туристок в Техасе

11 Апреля, 18:21

Животное просунуло голову в открытое окно машины и сжевало бумажный пакет с едой

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования