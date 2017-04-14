Число туристов в Украину в 2016 году выросло на 5,6%

Среди иностранных туристов, посетивших Украину в 2016 году, преобладали граждане Молдовы – они составили 32,9% или 4,474 млн человек

Количество иностранных туристов, посетивших Украину в 2016 году, увеличилось на 5,6% по сравнению с 2015 годом – до 13,6 млн чел., сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) по данным Государственной пограничной службы Украины.

Согласно приведенным данным, среди иностранных туристов, посетивших Украину в 2016 году, преобладали граждане Молдовы – они составили 32,9% или 4,474 млн человек.

В то же время граждане Беларуси заняли долю 13,4% (1,828 млн чел.), россияне – 11,3% (1,543 млн чел.), венгры – 9,3% (1,271 млн чел.), поляки – 8,8% (1,195 млн чел.).

При этом количество туристов из России, посетивших Украину в 2016 году, увеличилось на 16,8%, или на 221,643 тыс. чел., по сравнению с 2015 годом.

Больше всего турпоток в Украину в 2016 году вырос из Таджикистана – в три раза по сравнению с 2015 годом, до 165,158 тыс. чел. В то же время количество туристов из Узбекистана увеличилось в 1,9 раза – до 136,021 тыс. чел., из Литвы – на 48%, до 52,273 тыс. чел., из Турции – на 44,7%, до 206,706 тыс. чел., из Израиля – на 45,1%, до 217,16 тыс. чел.

Как отмечается в документе, 95,3% туристов, посетивших Украину в 2016 году, мотивацией поездки указали "личные цели", 2% – "транзит", 1,3% – "туризм", 1,1% – "другие цели", 0,2% – "служебные цели".

Согласно отчету, в 2015 году количество иностранных туристов в Украину сократилось на 1,3% (0,2 млн чел.) по сравнению с 2014 годом – до 12,9 млн чел.