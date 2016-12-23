Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Член исполкома ФФУ рассказал о вероятном решении ФИФА по поводу "Днепра" http://www.segodnya.ua/img/article/7826/3_main.1482520404.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/3_tn.1482520404.jpg Украина ФИФА пригрозила понизить клуб в классе из-за долгов перед бывшими сотрудниками

Член исполкома ФФУ рассказал о вероятном решении ФИФА по поводу "Днепра"

Вчера, 21:13

ФИФА пригрозила понизить клуб в классе из-за долгов перед бывшими сотрудниками

Фото AFP
Фото AFP

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков рассказал о возможном наказании "Днепра" за неуплату долгов агенту Гинесу Карвахалю Сельеру, который представлял интересы Хуанде Рамоса.

"По "Днепру" и санкциям все более чем печально. Письмо ФИФА действительно пришло. Если до 18 января клуб не представит документы, подтверждающие выплату долгов агенту Гинесу Карвахалю Сельеру (он представляет интересы Хуанде Рамоса, а ранее работал с Каньисаресом, Раулем и Виктором Вальдесом), то 30 января будет рассмотрен вопрос об "опуске" команды в первую лигу.

Каким в точности будет решение ФИФА, сказать сложно – скорее всего, из чисто практических соображений нужно вести речь об итогах сезона, а не немедленном прекращении выступлений в УПЛ. С другой стороны, а в чем тогда их смысл?

С решением ФИФА бороться нереально, УПЛ и исполком ФФУ просто проголосуют соответствующие формулировки для бумаг, и то, во что, кажется, до сих пор многие не верят, свершится. Внимание: осуществление наказания не отменяет долги!", – сообщил Франков.
футбол, чемпионат Украины, ФК Днепр, ФИФА, Артем Франков

Вы сейчас просматриваете новость "Член исполкома ФФУ рассказал о вероятном решении ФИФА по поводу "Днепра"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

"Днепр" могут исключить из Премьер-лиги

Проблемы не только в ПриватБанке: "Днепр" могут понизить в классе уже через месяц

Вчера, 11:05

Из-за долгов днепровский футбольный клуб могут исключить из Премьер-лиги

Украина

ФИФА может отправить "Днепр" в Первую лигу

22 Декабря, 16:15

Клуб до сих пор не рассчитался со своим бывшим тренером и его помощниками

Новости

Фото ФК "Днепр"

"Днепр" в меньшинстве не сумел удержать победу над "Олимпиком"

9 Декабря, 21:45

Владимир Танчик сравнял счет за пять минут до финального свистка

Фото и видео

Все голы матча "Заря" - "Днепр" - 2:3

3 Декабря, 21:29

"Днепр" в Запорожье обыграл "Зарю" и поднялся на десятое место в таблице чемпионата Украины

Новости

"Заря" - "Днепр" - 2:3. Фото ФК "Днепр"

"Днепр" на выезде обыграл "Зарю" в чемпионате Украины

3 Декабря, 19:24

В матче в Запорожье было забито пять голов

Футбол

Удар Баланюка на 73-й минуте

"Днепр" в большинстве обыграл "Ворсклу" и вышел в полуфинал Кубка Украины

30 Ноября, 21:10

Единственный гол на 73-й минуте забил Денис Баланюк

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.