Член исполкома ФФУ рассказал о вероятном решении ФИФА по поводу "Днепра"

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков рассказал о возможном наказании "Днепра" за неуплату долгов агенту Гинесу Карвахалю Сельеру, который представлял интересы Хуанде Рамоса.

"По "Днепру" и санкциям все более чем печально. Письмо ФИФА действительно пришло. Если до 18 января клуб не представит документы, подтверждающие выплату долгов агенту Гинесу Карвахалю Сельеру (он представляет интересы Хуанде Рамоса, а ранее работал с Каньисаресом, Раулем и Виктором Вальдесом), то 30 января будет рассмотрен вопрос об "опуске" команды в первую лигу.

Каким в точности будет решение ФИФА, сказать сложно – скорее всего, из чисто практических соображений нужно вести речь об итогах сезона, а не немедленном прекращении выступлений в УПЛ. С другой стороны, а в чем тогда их смысл?

С решением ФИФА бороться нереально, УПЛ и исполком ФФУ просто проголосуют соответствующие формулировки для бумаг, и то, во что, кажется, до сих пор многие не верят, свершится. Внимание: осуществление наказания не отменяет долги!", – сообщил Франков.