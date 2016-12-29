Что делать при землетрясении: простые и полезные правила

Заранее соберите "тревожный рюкзачок" и ни в коем случае не подходите к лифтам

Сегодня до Украины докатились отголоски землетрясения, которое произошло в Карпатах Румынии на глубине более 90 км.

Несмотря на то что эпицентр землетрясения находился в 120 километрах от украинской границы, по сообщениям соцсетей, толчки чувствовались даже в Киеве.

По словам ученых, в наиболее сейсмически чувствительных зонах Украины это было не слишком сильное землетрясение магнитудой 5,6, однако спрогнозировать силу и, главное, время следующего землетрясения невозможно.

При этом большая часть Украины находится в центре сейсмических процессов. За год в стране происходят сотни небольших землетрясений. По словам экспертов, подземные толчки в Украине неизбежны. В связи с этим сайт "Сегодня.ua" собрал несколько рекомендаций от спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о правилах поведения в случае землетрясения.

Как подготовиться и что делать в случае землетрясения

В ГСЧС говорят, что главное – не паниковать, ведь очень важно трезво оценивать ситауцию в случае ЧП. Подготовьтесь:

Внимательно слушайте сообщения по радио и телевидению, а также следите за интернет-СМИ. Толчки часто идут сериями, так что если сообщается о скором землетрясении, окажите помощь всем, кому сможете; Выясните в местных органах власти или в местном отделении ГСЧС место сбора жителей для эвакуации; Договоритесь с родственниками о месте встречи; Подготовьте вещи, документы, деньги, небольшой запас еды и воды примерно на 60 часов (всегда лучше иметь "тревожный рюкзачок" со всеми необходимыми вещами и едой длительного хранения вроде консервов), питьевую воду, медикаменты, карманный фонарик; Отключите все электроприборы от сети, отключите газ и систему отопления; Снимите с полок тяжелые предметы; Проинструктируйте детей, да и всех родных и близких заодно, о правилах поведения при землетрясении.

На случай ощутимых подземных толчков:

Как только почувствуете колебания, остерегайтесь падающих предметов и обломков. Первые толчки лучше переждать, спрятавшись под крепким столом и закрыв руками голову. Если это по какой-то причине невозможно, станьте в дверном проеме или в углу, подальше от окон и тяжелых предметов; Как только сверху перестанут сыпаться травомоопасные обломки и предметы, постарайтесь побыстрее покинуть квартиру; Если вы живете в многоквартирном доме, помните, что необходимо как можно скорее выйти из торцевых комнат; Не бросайтесь к лестнице, сперва проверьте ее сохранность и будьте готовы немедленно ее покинуть. При этом ни в коем случае не пользуйтесь лифтом и даже не приближайтесь к лифтовой шахте; Для начала выйдите на открытое место, например, на стадион. Идя по улице, постарайтесь не приближаться к зданиям, особенно к офисным высоткам – с них может сыпаться лопнувшее стекло. Внимательно смотрите под ноги – на привычном тротуаре могут быть горы битого стекла и оборванные провода линий электропередачи; Если землетрясение застало вас за рулем, остановитесь, распахните дверцы автомобиля, но не выходите из машины до окончания толчков.

После того, как землетрясение закончится, дождитесь разрешения от ГСЧС на то, чтобы снова войти в свой дом. Пока спасатели не проверят, нет ли трещин в опорах дома и повреждений газо- и водопроводов, в зданиях и рядом с ними вам все еще угрожает опасность.