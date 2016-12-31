Что ожидает Украину в январе 2017 года

Изменения в законодательстве

Минимальный размер пособия по безработице: для лиц, указанных в ч. 1 ст. 22 Закона № 1533, составляет 1160 грн в месяц. Это лица, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет не менее шести месяцев (ранее они получали не менее 80% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц); для лиц, указанных в ч. 2 ст. 22 Закона № 1533, – 544 грн в месяц.

Минимальная зарплата в стране установлена на уровне 3200 грн.

Вступает в силу распоряжение правительства, согласно которому санитарные, санитарно-гигиенические и т.п. правила и нормы, а также санитарные регламенты, изданные центральными органами исполнительной власти: Украинской ССР – утрачивают силу; СССР – не применяются на территории Украины.

Изменяется система начисления стипендий студентам. Так по итогам декабрьской сессии стипендии получат не все хорошисты, а лишь те, кто займет наивысшие места в специальном рейтинге. Ранжирование будет на 90% учитывать успеваемость студента, а остальные 10% составят критерии, разработанные каждым вузом самостоятельно.

Вступает в силу закон, согласно которому при поступлении в вузы на медицинские и педагогические специальности право первоочередного зачисления на бюджет получат те абитуриенты, которые заключат договор о трехгодичной отработке в селах. Им предоставят бесплатное жилье с оплаченным отоплением и светом в пределах норм.

Отменяется 2% сбора в Пенсионный фонд с операций по приобретению наличной валюты.

События

С 1 января:

- "Укртелеком" повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи для юридических лиц на 18,5-22,9%;

- оптово-рыночная цена электрической энергии снизится на 10%, а с 1 апреля еще на 5,8%. Такое решение приняла НКРЭКУ 20.12.2016 г.;

- повышаются акцизы: на ликероводочную продукцию на 20%, а на слабоалкогольные напитки и вино (кроме сухого) – на индекс потребительских цен – 12%, на табачные изделия по специфичной ставке на 40%. Повышается также акциз на часть дизельного топлива;

- по решению Кабмина государство начинает регулировать цены на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы. На эти медикаменты установят граничную цену, которая не должна быть выше чем в пяти соседних странах (Польше, Латвии, Словакии, Венгрии и Чехии).

1 января стартует вторая волна подачи электронных деклараций – до 1 апреля их должны подать чиновники и служащие среднего и низшего звена (директора школ, руководители вузов, руководители магазинов и мастерских, ведомственные ревизоры, начальники цехов и лабораторий, бригадиры, директора коммунальных и госпредприятий и др.).

2 и 9 января НБУ установил выходными днями банковской системы. 3 января банки будут работать без клиентов, а межбанковские переводы средств через СЭП осуществляться не будут. 4-6 и 10 января банковская система будет работать в обычном режиме.

До 4 января включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Нацбанком 29 декабря.

17 января состоится первое пленарное заседание Верховной Рады в новом году.

В январе:

- Нацбанк и правительство ожидают поступление четвертого транша кредита МВФ;

- в стране должна заработать электронная система Пенсионного фонда. Начнется постепенный перевод всех пенсионных дел в электронную форму, пенсию можно будет оформить в любом месте без привязки к месту жительства или работы.

Профессиональные праздники

Есть повод отметить и поздравить:

21 января – День объятий

22 января – День Соборности Украины

25 января – Татьянин день. День студентов

26 января – Всемирный день таможни

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины

29 января – День работника пожарной охраны

31 января – Международный день ювелира