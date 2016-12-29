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Что случилось с лицензией канала "1+1": пояснение Нацсовета по телевидению и радиовещанию http://www.segodnya.ua/img/article/7843/62_main.1483017662.png http://www.segodnya.ua/img/article/7843/62_tn.1483017662.png Украина Регулятор рассказал о сроках истечения лицензии на вещание для канала Коломойского

Что случилось с лицензией канала "1+1": пояснение Нацсовета по телевидению и радиовещанию

Сегодня, 15:20

Регулятор рассказал о сроках истечения лицензии на вещание для канала Коломойского

Что случилось с лицензией канала Коломойского - объясняет регулятор. Фото: media.1plus1.ua
Что случилось с лицензией канала Коломойского - объясняет регулятор. Фото: media.1plus1.ua

Две недели назад, 15 декабря 2016, лицензия для канала "1 + 1" на аналоговое вещание была переоформлена и продлена на 7 лет. Об этом говорится в официальном пояснении Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщает пресс-служба регулятора, за данное решение члены Нацсовета проголосовали единогласно.

В Нацсовете пояснили, что, согласно статье 33 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше, чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора.

В случае с лицензией на вещание телеканала "1+1" – не раньше 29 декабря 2016 года.

При этом в соответствии со статьей 32 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств.

"Таким документом для Национального совета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26 декабря 2016 года", – разъяснили в Нацсовете.

"Резюмируя – "Студия "1 + 1" должна получить бланк лицензии не позднее, чем 6 января 2017 года", – заявляет регулятор.

При этом сообщается, что Нацсовет обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.
 
"Просим Вас не искать во всем политическую составляющую", – отмечает пресс-служба Нацсовета.

Ранее представители телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

Напомним, с 1 января группа "1+1 медиа" закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today.
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Источник:

"Сегодня"

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