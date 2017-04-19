Чубаров прокомментировал решение Суда ООН по РФ

Сегодня, 20:07

Решение Суда ООН является первым шагом к созданию Международного трибунала над высшими чиновниками РФ, уверен Чубаров

Рефат Чубаров. Фото: Facebook
Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Оглашенное сегодня, 19 апреля, промежуточное решение Международного суда ООН (Гаага) по иску Украины к России является первым практическим шагом на пути создания Международного трибунала по рассмотрению совершенных РФ против Украины преступлений. Об этом заявил народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с (президентом РФ Владимиром – Ред.) Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений", – отметил Чубаров.

Напомним, 16 января 2017 года Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против Российской Федерации.

Украина выдвинула соседней стране обвинения в нарушении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, Украина обратилась в суд с просьбой применить в отношении России временные меры на период разбирательства. Применение временных мер – это предписание России воздержаться от каких-либо действий в отношении Украины до окончательного решения суда. Основных претензий обсуждение пока не касается. Как считают эксперты-международники, разбирательство по сути будет долгим и сложным.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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