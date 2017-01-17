Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Чума свиней пришла в 11 областей Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7889/33_main.1484645737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/33_tn.1484645737.jpg Украина В зараженных населенных пунктах ввели карантин

Чума свиней пришла в 11 областей Украины

Сегодня, 11:34

В зараженных населенных пунктах ввели карантин

Свиньи в Украине болеют африканской чумой. Фото: Pixabay
Свиньи в Украине болеют африканской чумой. Фото: Pixabay

Карантин из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) действует в 20 населенных пунктах на территории 11 областей Украины.

Так, карантин введен в населенных пунктах Одесской (3), Николаевской (2), Киевской (2), Хмельницкой (2), Черкасской (2), Полтавской (3), Житомирской (1), Кировоградской (2), Закарпатской (1), Луганской (1) и Харьковской (1) областей.

В населенных пунктах ограничен ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, торговля мясом, доступ транспорта.

Напомним, регион возможных вспышек африканской чумы свиней охватывает Южную и Центральную Украину. Всего с 2012 года на территории Украины было зафиксировано 153 случаев заражения животных африканской чумой свиней.

Беларусь еще в конце ноября запретила свинину из УкраиныЗапрет ввоза также распространяется на мясо диких кабанов, охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых к АЧС видов животных, корма и кормовые добавки для животных растительного и животного происхождения, применяемое оборудование для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней, и на корма для кошек и собак, которые не прошли термическую обработку.
карантин, африканская чума, АЧС, чума свиней

Вы сейчас просматриваете новость "Чума свиней пришла в 11 областей Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

В Крыму уничтожили более полутора тысяч свиней. Фото: Кормовит

"Власти" Крыма сожгли 1,5 тысячи свиней

10 Января, 00:39

В регионе запрещена продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя

Днепр

Фермер заморил голодом 23 свиньи. Фото: Госпотребслужба

В Днепропетровской области десятки животных заморили голодом

10 Ноября 2016, 17:22

Трупы более 20 мертвых свиней выбросили на обочине автодороги

Бизнес

Украинская свинина теряет рынки. Фото: Pixabay

Экспорт свинины из Украины рухнул в 20 раз

3 Ноября 2016, 13:18

Специалисты винят в торговом провале африканскую чуму и российские запреты

Харьков

Под Харьковом - новая вспышка АЧС. Фото: expert.ru

Под Харьковом расширяется география африканской чумы свиней

24 Октября 2016, 12:28

Вспышку заболевания зафиксировали в Валковском районе

Экономика

АЧС дошла до Одессы. Фото: AFP

Чума свиней добралась до Одесской области

10 Октября 2016, 12:43

Зараженными могут оказаться более тысячи животных

Экономика

Список импортеров украинской свинины сократился. Фото: abcnews.com

Уже пять стран отказались от свинины из Украины

18 Октября 2016, 08:17

Наибольшие потери участники рынка ожидают после запрета со стороны России

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.