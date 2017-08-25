CNN обнародовал видеозапись ареста в Украине "ракетных" шпионов КНДР

На видеоролике видно, как в гараж входят трое мужчин, двое из которых начинают фотографировать документы

Телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой показан арест двух граждан КНДР сотрудниками украинских спецслужб в 2011 году. Сообщается, что граждане Северной Кореи пытались похитить сверхсекретные данные о ракетах.

Два северокорейских дипломата были арестованы сотрудниками СБУ в июле 2011 года в одном из гаражей Днепра с поличным – во время фотографирования документов с грифом "секретно". Спустя год каждый из них был приговорен к восьми годам лишения свободы.

На видеоролике, материалы для которого были предоставлены телеканалу спецслужбами Украины, видно, как в гараж входят трое мужчин, двое из которых начинают фотографировать документы. Спустя некоторое время шпионов задерживают сотрудники СБУ. Крупным планом на видео сняты документы, которые оказались сфабрикованной компиляцией, и паспорта дипломатов.

Журналисты телеканала встретились с осужденными гражданами КНДР, содержащимися в тюрьме Житомира. Один из них отрицает свою вину, другой признал ее лишь частично. Срок их тюремного заключения истекает в сентябре 2018 года.

Напомним, 14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований озвучила предположение, что КНДР могла через черный рынок получить украинские двигатели для баллистических ракет.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел поднять вопрос по скандалу с ракетами КНДР, в который попала Украина, на заседании Совета Безопасности ООН, а также обнародовать результаты расследования по данному инциденту.