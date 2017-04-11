"Даю команду сбивать самолеты": Муженко рассказал о вторжении оккупантов в Крым в 2014 году

Вчера, 10:33

Украинский генерал отказался брать на себя ответственность за сбитую авиацию РФ


В начале марта 2014 года российская авиация вторглась в Крым, которую давали команду сбивать, однако этого не случилось, и позволили оккупантам высадить войска на полуострове. Об этом рассказал "Украинской правде" начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

По его словам, 2 марта 2014 года Россия отправила в Крым 8-9 транспортных самолетов типа Ил-76 и до 12 вертолетов.

"На меня вышел генерал-полковник Байдак, сказал, что не может найти ни НГШ, ни министра обороны – они были на совещании. "Мы видим самолеты, они идут на предельно малых высотах, и вертолеты ... что делать?". Я говорю: "Заявка от РФ была? Не было. Нарушение воздушного пространства есть? Сбивай". Он отвечает: "Кто даст команду?". Я говорю: "Я, генерал-лейтенант Муженко, даю вам команду сбивать самолеты". Он говорит: "Вы не имеете права" (Муженко действительно не имел на то права согласно своим полномочиям – ред.). Я спрашиваю: "Кто имеет право?". Он отвечает: "Министр, начальник Генерального штаба". Я переспрашиваю: "А вы?" (Он также имеет такое право, такие полномочия). Он говорит: "И я". Я говорю: "Принимайте решения". Он отвечает: "Я такое решение не приму", – рассказал Муженко.

Также Виктор Муженко рассказывал, что украинские военные готовы были отстаивать Крым во время вторжения российских войск, однако украинское руководство приняло решение не сопротивляться аннексии.
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