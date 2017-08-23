День флага: истории борьбы за национальный символ Вчера, 23:43 Просмотров: ...

За украинский флаг сажали в тюрьмы, избивали и убивали

За Государственный флаг Украины садились в тюрьму и умирали, и ценой собственной жизни защищали, когда флаг срывали и топтали. Ко Дню Государственного флага Украины журналисты "Сегодня" собрали истории борьбы за национальный символ.