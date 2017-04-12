Почему Гонтарева и Билоус хотят уйти

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева и руководитель Фонда госимущества Игорь Билоус в один день заявили о намерении уйти в отставку

10-го апреля глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева и руководитель Фонда госимущества Украины Игорь Билоус практически одно временно заявили о намерении уйти в отставку. И, если слухи о грядущем уходе Гонтаревой витали в информационном пространстве с февраля, то планы Билоуса покинуть свой пост стали неожиданностью.

Как рассказал "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, два громких заявления в один день стали, скорее, совпадением. Впрочем, эксперт предполагает, что Билоус, зная о планах Гонтаревой, мог воспользоваться возникшей вокруг нее шумихой, чтобы его заявлению социум не уделил столь пристального внимания.

Политолог Ярослав Макитра считает, что общим для Гонтаревой и Билоуса могло стать нежелание брать на себя большую порцию негатива, которая может возникнуть в результате выполнения Нацбанком и Фондом госимущества требований МВФ. Еще одним аспектом, повлиявшим на такие решение, могло стать то, что они оба ощущают психологическое давление из-за пристального внимания антикоррупционных органов к первым лицам государства. В частности, показательным в этом плане могло стать уголовное производство в отношении отстраненного главы ГФС Романа Насирова., подозреваемого в коррупцмонных действиях.

Почему они уходят

Слухи об отставке Валерии Гонтаревой ширились последние несколько месяцев. Эксперты рассказывали о разных причинах – от выполнения ею взятых на себя обязательств до психологической усталости в условиях большого количества критики в ее адрес, а особенно – из-за недовольства корпоративного и банковского сектора сложившейся ситуацией.

"Я думаю, что причина одна, на самом деле, – то, что она банально устала. Морально, психологически она истощена этой критикой в свой адрес вплоть до оскорблений и, даже, угроз. Она просто хочет отойти от всего этого, отдохнуть и вернуться в бизнес", – считает политолог Владимир Фесенко.

Впрочем, по мнению политолога Тараса Березовца, желание Гонтаревой покинуть пост главы НБУ можно расценивать как попытку избежать ответственности именно за эту сложную ситуацию.

"Я думаю, что Гонтарева сейчас хочет избежать ответственности за скачки валютного курса, за ситуацию на банковском рынке, которая происходила в последнее время", – сказал он.

Сама Гонтарева недавнем интервью "Укринформ" заявила, что на должности главы НБУ свою миссию выполнила. При этом, комментируя свое заявление об отставке, Гонтарева отметила, что не считает свое решение уйти политическим.

Впрочем, для того, чтобы Гонтарева действительно могла уйти, ее заявление должен подписать президент Украины Петр Порошенко и одобрить своим решением Верховная Рада. Как считает политолог Владимир Фесенко, если бы Порошенко был против ее ухода, то публичной огласки того, что она написала соответствующее заявление, не было бы. Впрочем, эксперт допускает, что решение Гонтаревой уйти могло стать своеобразным демаршем, после того, как на прошлой неделе к ее дому приехали активисты, требующие, чтобы глава НБУ покинула свой пост. Однако, отмечает Фесенко, по законам аппаратной политики – если бы президент не хотел отпускать Гонтареву, то он ей бы сообщил это безо всякой огласки.

При этом, как считает политолог Ярослав Макитра, если бы решение о замене Гонтаревой было бы окончательно принято, то его бы уже на этой неделе рассматривал парламент.

Однако, поскольку, предварительно, оно будет поставлено на голосование в мае, то сейчас, по мнению политолога, начался процесс торгов за должность главы НБУ. По мнению Макитры, процесс отставки Гонтаревой может затянуться на несколько месяцев.

"С высокой вероятностью, президент подпишет это заявление. Но, по слухам, он обещал отпустить Гонтареву после транша МВФ. А сейчас, как я понимаю, вопрос в согласовании кандидатуры преемника", – считает Фесенко. По мнению эксперта, парламент тоже поддержит отставку Гонтаревой.

При этом, как отмечает Фесенко, Гонтарева – это проявление специфики кадровой политики президента. "Президент выдвигал кандидатуру (Гонтарева – авт.). По Билоусу логика здесь похожая, в том смысле, что выдвигал кандидатуру главы Фонда госимущества премьер-министр (бывший премьер-министр Арсений Яценюк – Авт.), правительство, а кандидатуру главы Нацбанка выдвигает президент. Гонтарева и по бизнесу была связана с Порошенко в свое время, он ее хорошо знал. Вообще, он на многие должности выдвигал людей из бизнеса, политикам он не очень доверял. Людям из бизнеса он больше доверял как профессионалам, может быть, более высоко оценивал их и личные качества", – говорит эксперт.

То, что глава Фонда госимущества Игорь Билоус пришел к власти во времена Кабмина Арсения Яценюка и остался в ней после его отставки, может свидетельствовать о некоторой протекции "Народного фронта", считает политолог Макитра. Впрочем, отмечает эксперт, нельзя сказать, что Билоус был полностью зависим от Яценюка.

"Тот факт, что он пришел во власть во времена Яценюка, и остался в ней, может говорить о том, что определенный протекторат "Народного фронта" над ним если не есть, то был точно. Но говорить, что это стопроцентно его человек – если бы это был полностью его человек, то я не думаю, что он уходил бы сейчас в отставку и поднимался этот вопрос, потому что есть четкое распределение сфер влияния и финансовых потоков между БПП и Народным фронтом, и это можно видеть по целому ряду решений", – сказал он.

Причиной его теперешнего желания уйти в отставку могло стать повышенное внимание правоохранительных органов к работе Фонда госимущества или критика в адрес этого ведомства, считает политолог Владимир Фесенко.

"Я бы не сказал, что вина Фонда госимущества в провале программы приватизации. Здесь причин много, к сожалению, и самых разных. Но критика в адрес ведомства тоже есть, причем самая разная…Возможно, просто Билоус решил, что лучше уйти самому, чем оказаться в положении объекта уничижительной критики. Если он не видит, допустим, перспективы для того, чтобы качественно улучшить ситуацию, может быть, он решил уйти сам", – считает эксперт.

Политолог Макитра, в свою очередь, подчеркивает – ряд сорванных приватизационных проектов привели к определенному скепсису в отношении работы Билоуса, что и могло стать одной из причин его решения уйти.

"Второе – если такая массовая распродажа и состоится, можно только представить уровень злоупотреблений, который может быть при такой распродаже. Вполне вероятно, что он не хочет просто в этом участвовать, – говорит Макитра, – Говорить о каких-то системных и серьезных реформах с его стороны тоже не приходится", – добавляет он.

Сам Билоус заявил, что его команде удалось внедрить международные стандарты приватизации.

"Горжусь, что наша команда смогла сделать процесс приватизации в Украине более прозрачным и простым. Разработанный нами законопроект позволит окончательно перевести процесс приватизации из экономической в политическую плоскость. Мы начали эту реформу, продолжат ее другие", – заявил он.

Кто их заменит

Кандидатуры своих возможных преемников Гонтарева еще три месяца назад обсуждала с президентом Украины Петром Порошенко. По словам главы регулятора, в качестве нового главы Нацбанка она видит не политика, а профессионала в банковском деле. Более того, она предложила несколько кандидатур, однако их имена остаются неизвестными.

Тем временем, в информационном пространстве уже обсуждаются несколько потенциальных преемников главы НБУ. Как считает политолог Владимир Фесенко, среди них можно выделить двоих – главу Независимой ассоциации банков Романа Шпека и председателя правления ОАО "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука.

Впрочем, как уверен экс-заместитель главы НБУ Сергей Яременко, эти обсуждения пока ничего не означают, поскольку кандидатура нового главы Нацбанка будет выбрана президентом и может быть совершенно непредсказуемой.

По мнению Андрея Новака, назначение главы Нацбанка – вопрос, скорее, политический, нежели управленческий или экономический. Эксперт не исключает, что заменить Гонтареву Порошенко может "своим" человеком. Более того, кандидатура главы НБУ может быть одним из условий МВФ, предполагает Новак.

"Не исключаю, что здесь также есть негласное условие. Возможно, даже с конкретной фамилией. Поэтому сейчас в том числе и от наших доноров будет много чего зависеть по этой позиции", – сказал он.

При этом, как отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук, кандидатура будущего главы не должна определяться наличием 10 лет банковского стажа, как это диктует Закон Украины "О Национальном банке Украины". По его мнению, НБУ должен возглавлять высокопрофессиональный макроэкономист.

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Что же касается преемника Игоря Билоуса на посту руководителя Фонда госимущества, то здесь пока никакие имена потенциальных преемников не называются.

"Сложно сейчас однозначно решить, кто может заменить. Посмотрим, как будет продвигаться дальше дело по отставке. Но очевидно, что кто бы это ни был, это будет персона, согласованная и "Народным фронтом" и БПП", – считает политолог Ярослав Макитра.

Эксперт отмечает, что на этого человека будут возлагаться серьезные обязанности по приватизации. По мнению Макитры, если процесс приватизации будет запущен, новый глава ФГИ может выйти на передовую роль в украинском политикуме.