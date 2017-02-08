Деньги пострадавшим, "минималка" и НАПК: о чем сегодня говорили в Кабмине

Сегодня, 22:48

Гройсман нацелен на пенсионную реформу уже в 2017 году, а Петренко грозит увольнением всему руководству НАПК


На заседании Кабмина сегодня, 8 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнило повышении минимальной зарплаты, первый зам лавы правительства Степан Кубив нашёл финансы для помощи учасникам спецоперации на Донбассе, а министр юстиции Павел Петренко выразил недовольство работой членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Повышение минимальной зарплаты вдвое, до 3200 гривен – хорошая идея, отметил Гройсман, открывая заседание Кабмина. Премьер поблагодарил коллег, но предупредил, что на очереди – пенсионная реформа.

"В 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, и она будет справедливой. Пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат. Сегодня я хочу констатировать – Украина поднимается с колен", – заявил Гройсман.

Слова Гройсмана подтвердил глава гос-службы статистики Игорь Вернер, отметив, что в экономике страны наблюдается рост впервые за последние два года.

Первый вице-премьер Кубив, в своб очередь, предложил министрам выделить почти 5 млн грн на помощь участникам спецоперации на Донбассе. Речь идёт о девятерых армейцах, которые стали инвалидами в зоде боевых действий, и семьях четырех погибших бойцов. Министры единогласно высказались за данную инициативу.

"Данное решение должно быть подписано в течение одного дня, сегодня-завтра... Этот процесс (военные действия – Ред.) не заканчивается", – отметил Кубив.

На заседании Кабмина министр юстиции Павел Петренко выразил недовольство работой НАПК.

По его словам, в ведомстве уже несколько месяцев не могут придумать, как проверять декларации чиновников. Эту работу пришлось выполнять сотрудникам минюста, общественным активистам и экспертам. Документ о процедурах проверки е-деклараций готов, и теперь министр просит антикоррупционный орган согласиться с предложенными нормами.

"Мы не допустим саботажа или каких-либо провалов в этой работе. Дело в том, что они (НАПК – Ред.) независимы, однако я буду выносить предложение правительства и парламента относительно немедленного принятия изменений в закон и увольнения всего руководящего состава НАПК, если они не примут порядок (проверки е-деклараций – Ред.)", – заявил Петренко.

Как сообщается, руководство НАПК пока никак не отреагировало на обвинения министра.
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"Сегодня"

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