Детективы НАБУ "взялись" за еще одного нардепа

Всего детективы НАБУ зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа данных е-деклараций

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по результатам анализа данных электронной декларации народного депутата Украины зарегистрировали очередное уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Как сообщается, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по факту незаконного обогащения народным депутатом (ст. 368-2, ч.3 Уголовного кодекса Украины).

При этом в сообщении Бюро мя парламентария не уточняется.

Всего детективы НАБУ зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа данных е-деклараций, которые касаются действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместителя областного совета и 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу.