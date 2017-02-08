Дети с Донбасса будут учиться за счет государства

Сегодня, 12:12

Студентам должны будут  предоставлять социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и обеспечивать учебниками


Государственная поддержка молодежи Донбасса позволит привлечь ее именно в украинские учебные заведения. В этом уверен лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Отметим, что Верховная Рада приняла закон, согласно которому дети с Донбасса, живущие в зоне боевых действий, за государственный счет будут учиться в высших и профессионально-технических учебных заведениях Украины.

Таким студентам должны предоставлять социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и обеспечивать учебниками.

"Эти дети сегодня, к сожалению, обделены вниманием государства. Надо всем помнить, там российская оккупация и агрессия. И мы воюем против агрессора и оккупанта, а не против украинцев – против 2 миллионов детей, инвалидов, сирот, пенсионеров, которые ждут помощи от нашего государства и нам нельзя от них отгородиться. Мы не можем сказать, что они не имеют отношения к Украине, если мы говорим, что Донбасс – это Украина", – сказал Ляшко.

Как вчера сообщалось, Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии 71 высшего учебного заведения, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. В министерстве отмечают, что эти учебные заведения являются нелегитимными и не имеют права осуществления образовательной деятельности.
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"Сегодня"

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