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"Динамо" интересуется еще одним форвардом из Польши http://www.segodnya.ua/img/article/7882/8_main.1484390161.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/8_tn.1484390161.jpg Украина Киевляне хотят перехватить Прийовича у ПАОКа

"Динамо" интересуется еще одним форвардом из Польши

Сегодня, 12:35

Киевляне хотят перехватить Прийовича у ПАОКа

Александар Прийович. Фото ФК &quot;Легия&quot;
Александар Прийович. Фото ФК "Легия"

Киевское "Динамо" продолжает искать в Европе усиление. Как сообщает сайт przegladsportowy.pl, ссылаясь на weszlo.com, украинский клуб заинтересовался форвардом польской "Легии" Александаром Прийовичем.

По информации источника, "Легия" уже успела принять предложение ПАОКа в 2,2 миллиона евро, а клубу достанется 15% от последующей перепродажи, однако киевляне не оставляют попыток заполучить игрока.

"Динамо" готово предложить лучшие условия как варшавскому клубу, так и самому форварду. Конкретика должна наступить в субботу.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Польши, Легия

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FootBoom

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