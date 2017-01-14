"Динамо" интересуется еще одним форвардом из Польши

Киевское "Динамо" продолжает искать в Европе усиление. Как сообщает сайт przegladsportowy.pl, ссылаясь на weszlo.com, украинский клуб заинтересовался форвардом польской "Легии" Александаром Прийовичем.

По информации источника, "Легия" уже успела принять предложение ПАОКа в 2,2 миллиона евро, а клубу достанется 15% от последующей перепродажи, однако киевляне не оставляют попыток заполучить игрока.

"Динамо" готово предложить лучшие условия как варшавскому клубу, так и самому форварду. Конкретика должна наступить в субботу.