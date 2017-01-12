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"Днепр" объявил о расставании с семерыми футболистами http://www.segodnya.ua/img/article/7877/10_main.1484231838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/10_tn.1484231838.jpg Украина Контракты с футболистами истекли зимой, и стороны решили не продолжать сотрудничество

"Днепр" объявил о расставании с семерыми футболистами

Сегодня, 16:36

Контракты с футболистами истекли зимой, и стороны решили не продолжать сотрудничество

Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Фото ФК "Днепр"

Футбольный клуб "Днепр" попрощался с рядом игроков – команду покинули Денис Шелихов, Игорь Варцаба, Сергей Назаренко, Сергей Политыло, Евгений Бохашвили, Андерсон Пико и Александр Васильев.

У всех у них зимой истекли сроки контрактов и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Напомним, команда Дмитрия Михайличенко вышла из отпуска 10 января. В течение нескольких ближайших дней днепряне втянутся в работу, а в воскресенье, 15 января, отправятся на сбор в Турцию.

В Турции местом дислокации подопечных Дмитрия Михайленко станет отель Miracle Resort в городке Лара. На расположенных рядом полях они будут работать до 29 января. На этот период запланированы 5 контрольных матчей: 19, 23, 25, 27 и 29 января.

 

 
чемпионат Украины, ФК Днепр

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Источник:

Официальный сайт ФК "Днепр"

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