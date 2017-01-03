Долгополов уступил Надалю на турнире в Брисбене

Украинец провел свой первый официальный матч за 4 месяца

Украинский теннисист Александр Долгополов выбыл из борьбы на турнире ATP Brisbane International в Брисбене.

В матче первого раунда киевлянин за 1 час 14 минут уступил экс-первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под пятым номером – 3:6, 3:6.

Напомним, это Долгополов провел свой первый официальный матч за 4 месяца.