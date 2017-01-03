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Долгополов уступил Надалю на турнире в Брисбене http://www.segodnya.ua/img/article/7853/69_main.1483451983.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/69_tn.1483451983.jpg Украина Украинец провел свой первый официальный матч за 4 месяца

Долгополов уступил Надалю на турнире в Брисбене

Сегодня, 15:59

Украинец провел свой первый официальный матч за 4 месяца

Александр Долгополов. Фото AFP
Александр Долгополов. Фото AFP

Украинский теннисист Александр Долгополов выбыл из борьбы на турнире ATP Brisbane International в Брисбене.

В матче первого раунда киевлянин за 1 час 14 минут уступил экс-первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под пятым номером – 3:6, 3:6.

Напомним, это Долгополов провел свой первый официальный матч за 4 месяца.
теннис, Александр Долгополов, Рафаэль Надаль

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Источник:

sapronov-tennis.org

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