Долгополов уступил Надалю на турнире в Брисбене
Украинец провел свой первый официальный матч за 4 месяца
Украинский теннисист Александр Долгополов выбыл из борьбы на турнире ATP Brisbane International в Брисбене.
В матче первого раунда киевлянин за 1 час 14 минут уступил экс-первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под пятым номером – 3:6, 3:6.
Напомним, это Долгополов провел свой первый официальный матч за 4 месяца.
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