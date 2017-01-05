Донецкий "Олимпик" покинули пятеро футболистов

У одного игрока закончился контракт с клубом, остальные исполнители покинули команду по обоюдному согласию сторон

В донецком "Олимпике" произошли кадровые изменения. Больше не являются игроками "Олимпика" 26-летний защитник Кирилл Петров, 28-летний нападающий Владимир Лысенко, 20-летний нападающий Илья Корнев, 19-летний полузащитник Егор Демченко и 26-летний полузащитник Максим Драченко.

У Лысенко закончился контракт с клубом, остальные исполнители покинули "Олимпик" по обоюдному согласию сторон.

Кирилл Петров стал игроком "Олимпика" в феврале 2016 года. В составе "олимпийцев" провел в Премьер-лиге 22 матча, в которых забил два мяча.

Владимир Лысенко подписал контракт с "Олимпиком" в августе 2014 года. За основной состав в Премьер-лиге сыграл 43 матча – забил 8 мячей.

Илья Корнев подписал контракт с "Олимпиком" в июле 2016 года. В Премьер-лиге за команду Романа Санжара провел пять матчей – забил один мяч.

Егор Демченко заключил соглашение с "Олимпиком" в сентябре 2016 года. За основной состав "олимпийцев" в Премьер-лиге не сыграл ни разу.

Максим Драченко перешел в "Олимпик" в 2010 году. В первом же сезоне с командой занял первое место в группе Б Второй лиги, что позволило повыситься в классе. Через три года с "Олимпиком" стал победителем уже Первой лиги и 26 июля 2014 года в игре с "Черноморцем" дебютировал в Премьер-лиге. В высшем украинском дивизионе провел 53 матча, в которых забил 1 мяч.