"Дождя" в Украине не будет: как люди отреагировали на запрет телеканала

Сегодня стало известно, что в Украине запретили российский телеканал "Дождь". Такое решение было принято в связи с тем, что канал указал аннексированный Крым территорией РФ.

В течение месяца Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров прекратить ретрансляцию "Дождя".

Общество довольно спокойно отреагировало на запрет российского канала в Украине, ведь Москва ведет войну с Киевом не только с помощью своих наемников и вооружений, а и посредством пропаганды через СМИ.

Слава Богу, мои усилия в Украине по разъяснению симуляции "независимых СМИ" в РФ не прошли даром. — Mark Feygin (@mark_feygin) 12 января 2017 г.

Украина запретила российский телеканал "Дождь". Причиной стало непризнание Крыма украинским и трансляция российской рекламы. Гоу хоум — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 января 2017 г.

Россия должна дать резкий симметричный ответ на действия Украины и возобновить вещание Дождя во всех кабельных сетях страны. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 12 января 2017 г.

Вслед за первым произошло неминуемое-2: Захарова своим возмущением запретом "Дождя" полностью дискредитировала канал в глазах украинцев. — Айдер Муждабаев (@aydermuzhdabaev) 12 января 2017 г.

Я извиняюся, а в российских кабельных сетях есть украинские телеканалы? Просто спросил — RIP Новости (@riarip) 12 января 2017 г.

Навіть у цьому твіті Дождь @tvrain показує, чому цей телеканал повинен звалити з нашого інформаційного простору pic.twitter.com/HaFFb3xibh — Львівський батяр (@KarpenkoBatjar) 12 января 2017 г.

Россия подаст жалобу на Украину за запрет тв-канала "Дождь". Россия борется за право русских на информацию только за пределами страны. — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 12 января 2017 г.

СМИ истерят насчёт того, что Украина запретила трансляцию телеканала "Дождь" на своей территории.

Это наглая ложь! Он транслируется в Крыму! — Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) 12 января 2017 г.

Ребята, это реально работает! После запрета дождя вместо него пошел снег! — МинПанд (@crimeapanda) 12 января 2017 г.

Дождю надо брать урок с Порнхаба и давать украинцам бесплатный месяц подписки — Султи (@sult) 12 января 2017 г.

И коротко о погоде: Дождя в Украине не будет. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 12 января 2017 г.

Как сообщалось, генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева заявила, что сожалеет в связи с запретом телеканала в Украине и объяснила, что обозначая Крым "российским", канал руководствовался конституцией РФ.