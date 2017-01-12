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"Дождя" в Украине не будет: как люди отреагировали на запрет телеканала http://www.segodnya.ua/img/article/7877/21_main.1484234418.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/21_tn.1484234418.jpg Украина Российский канал прекращает вещание из-за признания аннексии Крыма

"Дождя" в Украине не будет: как люди отреагировали на запрет телеканала

Сегодня, 17:19

Российский канал прекращает вещание из-за признания аннексии Крыма

В Украине запретили российский телеканал &quot;Дождь&quot;. Фото: ТАСС
В Украине запретили российский телеканал "Дождь". Фото: ТАСС

Сегодня стало известно, что в Украине запретили российский телеканал "Дождь". Такое решение было принято в связи с тем, что канал указал аннексированный Крым территорией РФ.

В течение месяца Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров прекратить ретрансляцию "Дождя".

Общество довольно спокойно отреагировало на запрет российского канала в Украине, ведь Москва ведет войну с Киевом не только с помощью своих наемников и вооружений, а и посредством пропаганды через СМИ.

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Как сообщалось, генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева заявила, что сожалеет в связи с запретом телеканала в Украине и объяснила, что обозначая Крым "российским", канал руководствовался конституцией РФ.
Украина, Крым, дождь, запрет, реакция, телеканал, общество, соцсети, аннексия, российские телеканалы

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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