"Дождя" в Украине не будет: как люди отреагировали на запрет телеканала
Российский канал прекращает вещание из-за признания аннексии Крыма
Сегодня стало известно, что в Украине запретили российский телеканал "Дождь". Такое решение было принято в связи с тем, что канал указал аннексированный Крым территорией РФ.
В течение месяца Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров прекратить ретрансляцию "Дождя".
Общество довольно спокойно отреагировало на запрет российского канала в Украине, ведь Москва ведет войну с Киевом не только с помощью своих наемников и вооружений, а и посредством пропаганды через СМИ.
Слава Богу, мои усилия в Украине по разъяснению симуляции "независимых СМИ" в РФ не прошли даром.— Mark Feygin (@mark_feygin) 12 января 2017 г.
Украина запретила российский телеканал "Дождь". Причиной стало непризнание Крыма украинским и трансляция российской рекламы. Гоу хоум— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 января 2017 г.
Россия должна дать резкий симметричный ответ на действия Украины и возобновить вещание Дождя во всех кабельных сетях страны.— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 12 января 2017 г.
Вслед за первым произошло неминуемое-2: Захарова своим возмущением запретом "Дождя" полностью дискредитировала канал в глазах украинцев.— Айдер Муждабаев (@aydermuzhdabaev) 12 января 2017 г.
Я извиняюся, а в российских кабельных сетях есть украинские телеканалы? Просто спросил— RIP Новости (@riarip) 12 января 2017 г.
Навіть у цьому твіті Дождь @tvrain показує, чому цей телеканал повинен звалити з нашого інформаційного простору pic.twitter.com/HaFFb3xibh— Львівський батяр (@KarpenkoBatjar) 12 января 2017 г.
Россия подаст жалобу на Украину за запрет тв-канала "Дождь". Россия борется за право русских на информацию только за пределами страны.— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 12 января 2017 г.
СМИ истерят насчёт того, что Украина запретила трансляцию телеканала "Дождь" на своей территории.— Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) 12 января 2017 г.
Это наглая ложь! Он транслируется в Крыму!
Ребята, это реально работает! После запрета дождя вместо него пошел снег!— МинПанд (@crimeapanda) 12 января 2017 г.
Дождю надо брать урок с Порнхаба и давать украинцам бесплатный месяц подписки— Султи (@sult) 12 января 2017 г.
12 января 2017 г.
И коротко о погоде: Дождя в Украине не будет.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 12 января 2017 г.
Как сообщалось, генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева заявила, что сожалеет в связи с запретом телеканала в Украине и объяснила, что обозначая Крым "российским", канал руководствовался конституцией РФ.
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