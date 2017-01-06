Двухлетняя дочь Владимира Кличко катается на лыжах в Австрии (фото)

В сети появилось фото, как двухлетняя дочь экс-чемпиона мира по боксу украинца Владимира Кличко и его девушки Хэйден Панеттьери Кайя-Евдокия катается на лыжах на горнолыжном курорте в Австрии.

Напомним, братья Кличко вместе со своими вторыми половинками отправились отмечать Новый год в Гоинг в отель Bio-Hotel Stanglwirt в Альпах, где Кличко-младший традиционно готовится к своим поединкам.

40-летний Владимир свой следующий бой проведет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Соперник – чемпион IBF Энтони Джошуа. На кону также будут стоять пояса WBA и IBO.