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Двухлетняя дочь Владимира Кличко катается на лыжах в Австрии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/48_main.1483693324.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/48_tn.1483693324.jpg Украина Семья боксера продолжает отдых на горнолыжном курорте

Двухлетняя дочь Владимира Кличко катается на лыжах в Австрии (фото)

Сегодня, 11:02

Семья боксера продолжает отдых на горнолыжном курорте

Фото Instagram
Фото Instagram

В сети появилось фото, как двухлетняя дочь экс-чемпиона мира по боксу украинца Владимира Кличко и его девушки Хэйден Панеттьери Кайя-Евдокия катается на лыжах на горнолыжном курорте в Австрии.

Напомним, братья Кличко вместе со своими вторыми половинками отправились отмечать Новый год в Гоинг в отель Bio-Hotel Stanglwirt в Альпах, где Кличко-младший традиционно готовится к своим поединкам.

40-летний Владимир свой следующий бой проведет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Соперник – чемпион IBF Энтони Джошуа. На кону также будут стоять пояса WBA и IBO.

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бокс, Владимир Кличко, Хэйден Панеттьери

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Источник:

boxingnews.com.ua

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