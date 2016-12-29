Двукратный олимпийский чемпион Чебан претендует на пост тренера сборной Украины
Знаменитый спортсмен, скорее всего, решил завершить карьеру
Легендарный украинский гребец Юрий Чебан подал свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает официальный Facebook аккаунт Федерации.
У 30-летнего Чебана, выступавшего на четырех Олимпийских играх и выигравшего три медали в каноэ-одиночке – три конкурента:
Алексей Мотов, возглавлявший сборную с 2014 года, Игорь Нагаев, еще один экс-главный тренер (он работал в предыдущие два олимпийских цикла) и бывший гостренер команды Александр Мостовенко.
Исполком Федерации гребли единогласно поддержал кандидатуру Юрия Чебана, который защищал свою кандидатуру в среду, 28 декабря, в Министерстве спорта на заседании конкурсной комиссии. Что, как правило, означает, 90% вероятности принятия Министерством решения в пользу Юрия.
Напомним, экс-тренера Алексея Мотова Юрий Чебан перед и после Олимпийских Игр критиковал за противоречивую ситуацию со спортсменками из женской байдарки-четверки.
Главная причина, по которой Чебан подал свою кандидатуру, а значит, скорее всего, закончил карьеру атлета – Международный Олимпийский Комитет с подачи международной федерации, скорее всего, на весенней сессии сменит олимпийскую программу в байдарках и каноэ и уберет дистанцию 200 м на каноэ у мужчин – коронную дисциплину Юрия Чебана. Будут исключены каноэ-одиночка 200 м и байдарка-двойка 200 м у мужчин, а вместо них, в олимпийскую программу для реализации принципов гендерного равенства включат женское каноэ одиночку 200 м и двойку 500 м.
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