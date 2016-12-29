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Двукратный олимпийский чемпион Чебан претендует на пост тренера сборной Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7840/47_main.1482944324.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/47_tn.1482944324.jpg Украина Знаменитый спортсмен, скорее всего, решил завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Чебан претендует на пост тренера сборной Украины

Вчера, 18:58

Знаменитый спортсмен, скорее всего, решил завершить карьеру

Юрий Чебан. Фото AFP
Юрий Чебан. Фото AFP

Легендарный украинский гребец Юрий Чебан подал свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает официальный Facebook аккаунт Федерации.

У 30-летнего Чебана, выступавшего на четырех Олимпийских играх и выигравшего три медали в каноэ-одиночке – три конкурента:

Алексей Мотов, возглавлявший сборную с 2014 года, Игорь Нагаев, еще один экс-главный тренер (он работал в предыдущие два олимпийских цикла) и бывший гостренер команды Александр Мостовенко.

Исполком Федерации гребли единогласно поддержал кандидатуру Юрия Чебана, который защищал свою кандидатуру в среду, 28 декабря, в Министерстве спорта на заседании конкурсной комиссии. Что, как правило, означает, 90% вероятности принятия Министерством решения в пользу Юрия.

Напомним, экс-тренера Алексея Мотова Юрий Чебан перед и после Олимпийских Игр критиковал за противоречивую ситуацию со спортсменками из женской байдарки-четверки.

Главная причина, по которой Чебан подал свою кандидатуру, а значит, скорее всего, закончил карьеру атлета – Международный Олимпийский Комитет с подачи международной федерации, скорее всего, на весенней сессии сменит олимпийскую программу в байдарках и каноэ и уберет дистанцию 200 м на каноэ у мужчин – коронную дисциплину Юрия Чебана. Будут исключены каноэ-одиночка 200 м и байдарка-двойка 200 м у мужчин, а вместо них, в олимпийскую программу для реализации принципов гендерного равенства включат женское каноэ одиночку 200 м и двойку 500 м.
Гребля, Юрий Чебан, каноэ, каноэ-одиночка

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XSport

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