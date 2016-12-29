Двукратный олимпийский чемпион Чебан претендует на пост тренера сборной Украины

Легендарный украинский гребец Юрий Чебан подал свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает официальный Facebook аккаунт Федерации.

У 30-летнего Чебана, выступавшего на четырех Олимпийских играх и выигравшего три медали в каноэ-одиночке – три конкурента:

Алексей Мотов, возглавлявший сборную с 2014 года, Игорь Нагаев, еще один экс-главный тренер (он работал в предыдущие два олимпийских цикла) и бывший гостренер команды Александр Мостовенко.

Исполком Федерации гребли единогласно поддержал кандидатуру Юрия Чебана, который защищал свою кандидатуру в среду, 28 декабря, в Министерстве спорта на заседании конкурсной комиссии. Что, как правило, означает, 90% вероятности принятия Министерством решения в пользу Юрия.

Напомним, экс-тренера Алексея Мотова Юрий Чебан перед и после Олимпийских Игр критиковал за противоречивую ситуацию со спортсменками из женской байдарки-четверки.

Главная причина, по которой Чебан подал свою кандидатуру, а значит, скорее всего, закончил карьеру атлета – Международный Олимпийский Комитет с подачи международной федерации, скорее всего, на весенней сессии сменит олимпийскую программу в байдарках и каноэ и уберет дистанцию 200 м на каноэ у мужчин – коронную дисциплину Юрия Чебана. Будут исключены каноэ-одиночка 200 м и байдарка-двойка 200 м у мужчин, а вместо них, в олимпийскую программу для реализации принципов гендерного равенства включат женское каноэ одиночку 200 м и двойку 500 м.