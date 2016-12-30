Джошуа: "Не думаю, что Кличко согласится на ломовой стиль боя"

Первые раунды будут разведывательными, но к четвертому бой должен стать увлекательным

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) полагает, что двукратный чемпион мира легендарный украинец Владимир Кличко (64-4, 54 КО) не станет ввязываться с ним в открытый бой.

"Его стиль работает на него, так что нельзя сбрасывать его со счетов. Первые раунды всегда разведочные, но к четвертому раунду бой должен стать увлекательным.

Ломовой стиль боя Риддика Боу с Эвандером Холифилдом или Дерека Чисоры с Диллианом Уайтом? Не думаю, что он на это пойдет", – цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, что объединительный мегафайт за чемпионские титулы WBA Super, IBF, IBO между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа состоится 29 апреля 2017 года в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли".