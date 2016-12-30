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Джошуа: "Не думаю, что Кличко согласится на ломовой стиль боя" http://www.segodnya.ua/img/article/7846/43_main.1483091878.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/43_tn.1483091878.jpg Украина Первые раунды будут разведывательными, но к четвертому бой должен стать увлекательным

Джошуа: "Не думаю, что Кличко согласится на ломовой стиль боя"

Сегодня, 11:57

Первые раунды будут разведывательными, но к четвертому бой должен стать увлекательным

Энтони Джошуа. Фото AFP
Энтони Джошуа. Фото AFP

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) полагает, что двукратный чемпион мира легендарный украинец Владимир Кличко (64-4, 54 КО) не станет ввязываться с ним в открытый бой.

"Его стиль работает на него, так что нельзя сбрасывать его со счетов. Первые раунды всегда разведочные, но к четвертому раунду бой должен стать увлекательным.

Ломовой стиль боя Риддика Боу с Эвандером Холифилдом или Дерека Чисоры с Диллианом Уайтом? Не думаю, что он на это пойдет", – цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, что объединительный мегафайт за чемпионские титулы WBA Super, IBF, IBO между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа состоится 29 апреля 2017 года в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли".
бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа

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Источник:

Братство Кличко

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