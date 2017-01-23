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Экс-глава внешней разведки Украины призвал обнародовать факты о покушении на Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7907/44_main.1485160609.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/44_tn.1485160609.jpg Украина По словам Маломужа, спецслужбам стоит показать, что покушение на нардепа не было инсценировкой

Экс-глава внешней разведки Украины призвал обнародовать факты о покушении на Геращенко

Сегодня, 10:36

По словам Маломужа, спецслужбам стоит показать, что покушение на нардепа не было инсценировкой

Антон Геращенко. Фото: AFP
Антон Геращенко. Фото: AFP

Покушение на народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко действительно могло готовиться, однако правоохранители не дали конкретных фактов относительно инцидента. Об этом сообщил экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж, передает "112 Украина".

"Действительно, может быть покушение, но конкретных фактов не дали. Дайте конкретные факты, тогда не будет спекуляций, каких-то мыслей, что это была инсценировка... У нас, у общества, и у меня лично, возникает вопрос, есть ли реальность фактов, если есть, дайте, покажите это людям", – сказал Маломуж.

По словам экс-главы службы внешней разведки, если покушение готовится профессиональными спецслужбами, "они его совершат обязательно, и проведут так, что фактически наша СБУ при тех возможностях не должна предупредить".

"Если там какие-то инсценировки, какая-то агентура третьих лиц, то давайте проведем эту операцию. Это, понятно, может быть купленной ситуацией (покушение на Геращенко – Ред.), которая действительно готовится неквалифицированными представителями или Украины, или России, которые находятся не территории Украины, а результат будет такой, знаете, неэффективный", – отметил Маломуж.

Также, говоря о подлоге взрывчатки в автомобиль как возможном способе покушения, Маломуж сказал: "Очень распространенный формат совершения акта, но с другой стороны, он соответственно исключает какие-либо быстрые реакции правоохранителей на исполнителей".

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.
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