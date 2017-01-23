Экс-глава внешней разведки Украины призвал обнародовать факты о покушении на Геращенко

По словам Маломужа, спецслужбам стоит показать, что покушение на нардепа не было инсценировкой

Покушение на народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко действительно могло готовиться, однако правоохранители не дали конкретных фактов относительно инцидента. Об этом сообщил экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж, передает "112 Украина".

"Действительно, может быть покушение, но конкретных фактов не дали. Дайте конкретные факты, тогда не будет спекуляций, каких-то мыслей, что это была инсценировка... У нас, у общества, и у меня лично, возникает вопрос, есть ли реальность фактов, если есть, дайте, покажите это людям", – сказал Маломуж.

По словам экс-главы службы внешней разведки, если покушение готовится профессиональными спецслужбами, "они его совершат обязательно, и проведут так, что фактически наша СБУ при тех возможностях не должна предупредить".

"Если там какие-то инсценировки, какая-то агентура третьих лиц, то давайте проведем эту операцию. Это, понятно, может быть купленной ситуацией (покушение на Геращенко – Ред.), которая действительно готовится неквалифицированными представителями или Украины, или России, которые находятся не территории Украины, а результат будет такой, знаете, неэффективный", – отметил Маломуж.

Также, говоря о подлоге взрывчатки в автомобиль как возможном способе покушения, Маломуж сказал: "Очень распространенный формат совершения акта, но с другой стороны, он соответственно исключает какие-либо быстрые реакции правоохранителей на исполнителей".

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.