Экс-игрок сборной Украины может вернуться в футбол после полугодичной паузы

Клуб Первой лиги чемпионата Украины "Полтава" может усилиться известным украинским полузащитником Адрианом Пуканычем. По данным сайта poltava365, среди футболистов, которые тренировались с командой в первые дни зимнего сбора, был экс-полузащитник сборной Украины (2 матча, 1 гол).

Последним клубом Пуканыча была грузинская "Шукура", цвета которой он защищал с февраля 2015 года по июль 2016-го. В минувшем сезоне 33-летний хавбек отыграл 21 матч в чемпионате Грузии, в которых не смог отличиться забитыми голами.

Ранее Пуканыч также выступал за "Ильичевец", "Ворсклу", "Говерлу" и "Шахтер", воспитанником которого он и является.

После 20 туров в активе полтавчан 26 очков и они располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги.