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Экс-игрок сборной Украины может вернуться в футбол после полугодичной паузы http://www.segodnya.ua/img/article/7833/28_main.1482780261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/28_tn.1482780261.jpg Украина Полузащитник Адриан Пуканыч тренируется вместе с перволиговой "Полтавой"

Экс-игрок сборной Украины может вернуться в футбол после полугодичной паузы

Сегодня, 21:22

Полузащитник Адриан Пуканыч тренируется вместе с перволиговой "Полтавой"

Адриан Пуканыч. Фото football.ua
Адриан Пуканыч. Фото football.ua

Клуб Первой лиги чемпионата Украины "Полтава" может усилиться известным украинским полузащитником Адрианом Пуканычем. По данным сайта poltava365, среди футболистов, которые тренировались с командой в первые дни зимнего сбора, был экс-полузащитник сборной Украины (2 матча, 1 гол).

Последним клубом Пуканыча была грузинская "Шукура", цвета которой он защищал с февраля 2015 года по июль 2016-го. В минувшем сезоне 33-летний хавбек отыграл 21 матч в чемпионате Грузии, в которых не смог отличиться забитыми голами.

Ранее Пуканыч также выступал за "Ильичевец", "Ворсклу", "Говерлу" и "Шахтер", воспитанником которого он и является.

После 20 туров в активе полтавчан 26 очков и они располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
первая лига, ФК Полтава, Адриан Пуканыч

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Источник:

Сегодня|Спорт

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