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Экс-игрок сборной Украины упал "лицом в салат" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/5_main.1483364153.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/5_tn.1483364153.jpg Украина Евгений Левченко показал, как празднует Новый год и День Рождения

Экс-игрок сборной Украины упал "лицом в салат" (фото)

Сегодня, 18:29

Евгений Левченко показал, как празднует Новый год и День Рождения

Евгений Левченко с женой Викторией и сыном Кием. Фото Instagram
Евгений Левченко с женой Викторией и сыном Кием. Фото Instagram

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко уснул лицом в салате. Соответствующее фото спортсмен разместил в одной из социальных сетей и подписал: "Тот приятный момент, когда Новый год плавно переходит в празднование Дня рождения. 39 лет, я еще не дед". За полчаса фото собрало 500 "лайков".

Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.

Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.

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Евгений Левченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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