Экс-игрок сборной Украины упал "лицом в салат" (фото)
Евгений Левченко показал, как празднует Новый год и День Рождения
Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко уснул лицом в салате. Соответствующее фото спортсмен разместил в одной из социальных сетей и подписал: "Тот приятный момент, когда Новый год плавно переходит в празднование Дня рождения. 39 лет, я еще не дед". За полчаса фото собрало 500 "лайков".
Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.
Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.
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