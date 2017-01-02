Экс-игрок сборной Украины упал "лицом в салат" (фото)

Евгений Левченко показал, как празднует Новый год и День Рождения

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко уснул лицом в салате. Соответствующее фото спортсмен разместил в одной из социальных сетей и подписал: "Тот приятный момент, когда Новый год плавно переходит в празднование Дня рождения. 39 лет, я еще не дед". За полчаса фото собрало 500 "лайков".

Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.

Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.