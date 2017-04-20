Экс-офицер ФСБ рассказал, сможет ли Украина свергнуть режим Путина

Украинские спецслужбы не смогут свалить путинский режим в России, однако могут оказать влияние на настроения украинцев на Донбассе. Такое мнение высказал в интервью "Обозревателю" экс-офицер ФСБ Илья Богданов.

По его словам, спецслужбы должны работать в данном направлении.

"Все спецслужбы мира должны работать и влиять на настроения внутри соседних государств, но я сильно сомневаюсь, что Украина может повлиять на настроения внутри России", – рассказал Богданов.

Он добавил, что Украине, в первую очередь нужно сосредоточиться на внутренних делах в стране, чтобы "подогреть нужные настроения на Донбассе", так как на Россию не хватит ресурсов.

Ранее Илья Богданов заявлял, что Киеву не стоит спешить с возвращением Донбасса, чтобы не навредить самому себе, а делать это постепенно, поменяв настроения местных жителей в пользу Украины.