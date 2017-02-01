Эксперт пояснил, почему Украина экспортирует вооружения во время конфликта на Донбассе

В 2016 году на государственный оборонный заказ было выделено порядка 10 млрд грн, потраченные на закупку вооружений и военной техники, ремонтные, научно-исследовательские и научно-конструкторские работы. Об этом в ходе шестой международной конференции "Управление в секторе безопасности: производство, продажа и закупка вооружений" заявил замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

В то же время остро стоит проблема производства новых видов вооружений и их поставок на нужды ВСУ. "Если мы говорим по объему, который наша оборонная промышленность может поставлять для Вооруженных сил, мне трудно назвать такую цифру, я это оцениваю где-то 85/15 (85% шло на экспорт, 15% – на внутренние нужды – Авт.) до войны. Сейчас этот вопрос пересмотрен, наверное, в обратную сторону. А вот по номенклатуре сложнее, потому что наша оборонная промышленность охватывает не все образцы номенклатуры. Да я и не знаю таких государств в мире, которые бы полностью по всем номенклатурным позициям себя обеспечивали, разве что Китай и Россия", – считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Он отметил, что к практике расконсервации и ремонта вооружений, а не закупки новых, необходимо подходить сбалансированно. "В таком роде столкновений, которые идут сегодня, речь идет не о технологическом превосходстве. Здесь просто идет речь о количестве. И выиграть в количестве достаточно сложно, поэтому и идет политика на то, чтобы скажем даже простые и малоэффективные образцы, но они были на линии фронта. Потому что с той стороны мы не видим особого технологического превосходства. А почему мы продаем на экспорт? Да потому что мы за это получаем деньги и на эти деньги расконсервируем вооружение и поставляем его на фронт. То есть, здесь все взаимосвязано", – сказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Что касается новых видов вооружений, принятие и внедрение на вооружение каждого образца тянет за собой целый обоз смазок, заправок, запчастей и всего другого материально-технического имущества, отметил эксперт. "Не имея стандартов, не имея унификации мы, может быть, получим хорошую эффективность. Но мы не получим неподъемный тыл, с которым Вооруженные силы просто не справятся, а государство просто задохнется. Поэтому поднимать вопросы о том, а почему мы не принимаем вот такой эффективный образец вооружения, а давайте посмотрим насколько оно унифицировано с другими образцами, которые уже стоят на вооружении. Если для каждого нужны отдельные гайки, шурупы, мы получим неподъемный тыл", – считает Сунгуровский.

Напомним, замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко заявил, что за два с половиной года противостояния с Россией Украине удалось выйти достигнуть импортозамещения 80% продукции военно-промышленного комплекса, которую ранее преимущественно закупали в РФ.