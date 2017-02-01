Экспорт одного танка позволяет отремонтировать 10 для ВСУ – замминистра экономики

Поставка одного танка на экспорт позволяет получить достаточно средств для ремонта около 10 танков для обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе шестой международной конференции "Управление в секторе безопасности: производство, продажа и закупка вооружений" заявил замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

"В части того, что касается экспорта и поставок в ВСУ я бы сказал простую вещь. Контракты, выполняемые предприятиями, в том числе государственного концерна "Укроборонпром" на экспорт, выполняются только за счет иностранных заказчиков. Почему в принципе и нужно развитие экспорта. Я полностью поддерживаю мнение относительно поставок вооружения и модернизации вооружений – они должна быть сегодня больше в количественном выражении. И та техника, которая модернизуется, стоит намного дешевле, чем производство того же одного современного танка, который мы можем поставить на экспорт. Поэтому это позиция может быть 1/10. Если мы будем поставлять один танк на экспорт за эту сумму (от продажи – Авт.) мы можем отремонтировать около 10 танков для обеспечения ВСУ", – ответил на вопрос "Сегодня.ua" Юрий Бровченко.

Напомним, замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко заявил, что за два с половиной года противостояния с Россией Украине удалось выйти достигнуть импортозамещения 80% продукции военно-промышленного комплекса, которую ранее преимущественно закупали в РФ.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что в столкновении на Донбассе речь идет не о технологическом превосходстве, а о количестве вооружений.