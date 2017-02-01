Экспорт одного танка позволяет отремонтировать 10 для ВСУ – замминистра экономики
Экспортные контракты "Укроборонпрома" полностью выполняются за счет иностранных заказчиков
Поставка одного танка на экспорт позволяет получить достаточно средств для ремонта около 10 танков для обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе шестой международной конференции "Управление в секторе безопасности: производство, продажа и закупка вооружений" заявил замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.
"В части того, что касается экспорта и поставок в ВСУ я бы сказал простую вещь. Контракты, выполняемые предприятиями, в том числе государственного концерна "Укроборонпром" на экспорт, выполняются только за счет иностранных заказчиков. Почему в принципе и нужно развитие экспорта. Я полностью поддерживаю мнение относительно поставок вооружения и модернизации вооружений – они должна быть сегодня больше в количественном выражении. И та техника, которая модернизуется, стоит намного дешевле, чем производство того же одного современного танка, который мы можем поставить на экспорт. Поэтому это позиция может быть 1/10. Если мы будем поставлять один танк на экспорт за эту сумму (от продажи – Авт.) мы можем отремонтировать около 10 танков для обеспечения ВСУ", – ответил на вопрос "Сегодня.ua" Юрий Бровченко.
Напомним, замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко заявил, что за два с половиной года противостояния с Россией Украине удалось выйти достигнуть импортозамещения 80% продукции военно-промышленного комплекса, которую ранее преимущественно закупали в РФ.
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что в столкновении на Донбассе речь идет не о технологическом превосходстве, а о количестве вооружений.
Вы сейчас просматриваете новость "Экспорт одного танка позволяет отремонтировать 10 для ВСУ – замминистра экономики". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии