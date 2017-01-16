Элина Свитолина: "Сделала подарок маме на день рождения"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на Australian Open. В двух сетах украинка обыграла Галину Воскобоеву из Казахстана – 6:0, 6:2.

- Матч получился очень хороший с моей стороны, я играла достаточно агрессивно и быстро реагировала на ее удары, – говорит Элина. – Очень рада, что смогла победить, потому что сегодня у моей мамы день рождения и вот получился такой подарок для нее.

Погода? Очень жарко, поэтому все стараются меньше находится на солнце ведь можно перегреться. К тому же еще и нервы присутствуют, поэтому все может закончится печально. Но такие условия для всех одинаковые, так что я не сильно об этом задумываюсь.

Сейчас стараемся быстро адаптироваться к жарким условиям. Приходится сокращать время тренировок, но в любом случае турнир уже начался и, как говорится, перед смертью не надышишься.

Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина сыграет со 119-й ракеткой мира Джулией Боузрап из США. Американка попала в основную сетку через квалификацию и в стартовом матче обыграла Франческу Скьявоне.