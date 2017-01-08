Элина Свитолина снялась с турнира в Сиднее

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Apia International Sydney, с призовым фондом 776 000 долларов. Официальная причина – вирусная инфекция.

Напомним, еще в пятницу Свитолина выступала в полуфинале турнира в Брисбене, где уступила будущей чемпионке Каролине Плишковой.