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Элина Свитолина снялась с турнира в Сиднее http://www.segodnya.ua/img/article/7863/12_main.1483868266.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/12_tn.1483868266.jpg Украина Официальная причина – вирусная инфекция

Элина Свитолина снялась с турнира в Сиднее

Сегодня, 11:32

Официальная причина – вирусная инфекция

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире  Apia International Sydney, с призовым фондом 776 000 долларов. Официальная причина – вирусная инфекция.

Напомним, еще в пятницу Свитолина выступала в полуфинале турнира в Брисбене, где уступила будущей чемпионке Каролине Плишковой.
теннис, Элина Свитолина, теннисистка

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Источник:

Большой теннис Украины

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