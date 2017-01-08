Элина Свитолина снялась с турнира в Сиднее
Официальная причина – вирусная инфекция
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Apia International Sydney, с призовым фондом 776 000 долларов. Официальная причина – вирусная инфекция.
Напомним, еще в пятницу Свитолина выступала в полуфинале турнира в Брисбене, где уступила будущей чемпионке Каролине Плишковой.
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