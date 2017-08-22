Элькин объяснил, почему Израиль не предоставляет Украине летальное оружие

Вчера, 19:16

Израильский министр отметил, что основное сотрудничество между странами "лежит в гражданской области"


Израиль и Украина активно сотрудничают в военно-промышленной сфере, однако Израиль не предоставляет Украине летальное оружие – в интервью "Сегодня" министр экологии Израиля, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин рассказал о причинах такого решения.

"Как правило, Израиль, как и практически все западные страны, не поставляет в зоны конфликта поражающее оружие.... это наша общая политика, но в других вопросах идет активное сотрудничество", – сообщил Элькин.

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Он подчеркнул, что Израиль "очень активно помогал украинским медикам", отметив и помощь во всем, что касается реабилитации украинских бойцов и мирных жителей.

"Основное сотрудничество между странами лежит в гражданской области – и в сельском хозяйстве, и в сфере IT-технологий", – добавил Элькин.

Напомним, по словам военного эксперта и журналиста Юрия Бутусова, американское оружие уже поступает в Украину.
Израиль, Украина, оружие, летальное оружие, элькин

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Источник:

"Сегодня"

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