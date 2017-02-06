ЕС определился с датой утверждения механизма приостановки "безвиза"

В ЕС уже определились с датой, когда планируют окончательно утвердить механизм приостановки безвизового режима с третьими странами. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, что от утверждения данного механизма зависит предоставление Украине режима визовой либерализации со странами Евросоюза.

"Уже есть дата, когда в ЕС планируют окончательно утвердить механизм приостановки безвизового режима, и я считаю, что есть все основания, и все заверения с их стороны, что это решение станет для нас решающим", – сказала она.

Как сообщалось, 15 декабря 2016 года Европарламент одобрил предложения о механизме временной приостановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение теперь должно быть утверждено Советом ЕС.

Решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года.

14 января глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что ожидает официального одобрения механизма временной приостановки действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами в феврале-марте.